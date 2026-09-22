Indignación y carreras en el desalojo del cámping de Cabío: «Lo sabían hace meses»
RIBEIRA / LA VOZ
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Los afectados apuraron la recogida de sus pertenencias en el recinto de A Pobra en la primera de las dos jornadas de acceso permitidas por Turismo22 sep 2026 . Actualizado a las 19:38 h.
Tras una semana sin movimiento en el cámping Ría de Arosa I de Cabío desde el precintado, la acumulación de coches aparcados la mañana de este martes auguraba que algo estaba ocurriendo allí. Y es