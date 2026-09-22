Indignación y carreras en el desalojo del cámping de Cabío: «Lo sabían hace meses»

Sara Pardo
Sara Pardo RIBEIRA / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Una campista recogiendo sus pertenencias tras el cierre.
Una campista recogiendo sus pertenencias tras el cierre. CARMELA QUEIJEIRO

Los afectados apuraron la recogida de sus pertenencias en el recinto de A Pobra en la primera de las dos jornadas de acceso permitidas por Turismo

22 sep 2026 . Actualizado a las 19:38 h.

Tras una semana sin movimiento en el cámping Ría de Arosa I de Cabío desde el precintado, la acumulación de coches aparcados la mañana de este martes auguraba que algo estaba ocurriendo allí. Y es

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