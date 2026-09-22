Los hoteles y pensiones gallegas aumentan casi un 7 % sus ingresos

Un hombre saliendo del hotel Suizo de Ferrol el pasado agosto RAÚL LOMBA

Los hoteles y las pensiones gallegas ingresaron en los primeros ocho meses de este año 334,7 millones de euros. Supone un 6,6 % más que en el mismo período del 2025. Así lo revelan los datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE, que este martes ha publicado los datos del mes de agosto. Con ellos se comprueba también que la rentabilidad hotelera crece un 7,5 % entre enero y agosto, a pesar de que el sector turístico de Galicia ha aludido en distintas ocasiones a que, pese a aumentar los viajeros, baja el gasto y aumentan los costes.

Estos últimos datos elevan el número de viajeros alojados en la comunidad hasta los 4,7 millones en lo que va de año, a falta de incorporar los datos de agosto de otro tipo de alojamientos, como los albergues, los cámpings o los establecimientos rurales. Acumulan casi 9 millones de pernoctaciones, un 2,3 % más que el año anterior, según cálculos del departamento de la Xunta Turismo de Galicia.

Centrándose en los datos hoteleros del octavo mes, fueron casi 790.600 las personas que se alojaron en hoteles y pensiones de las cuatro provincias gallegas, generando más de 1.645.000 noches. Ambos medidores crecen alrededor de un 1 % interanual, y «confirman a estabilidade do sector hoteleiro en Galicia nos últimos exercicios», apuntan.

En cuanto a la procedencia de la demanda, tres de cada cuatro pernoctas correspondieron a turistas nacionales, y dentro de ellos son mayoría (el 61 %) los procedentes de otras comunidades autónomas. Respecto al mercado internacional, de él procedieron más de 226.000 turistas, lo que supone un aumento del 16,6 % respecto a agosto del 2025. Sus pernoctaciones crecieron un 17,5 %, hasta rozar las 403.200.

Pasando a los ingresos, el sector hotelero gallego recaudó en agosto 92,4 millones de euros, que se traducen en una subida del 8,8 % respecto al mismo mes del pasado año. Turismo de Galicia destaca que es la primera vez que se supera la barrera de los 90 millones en un mes de agosto.