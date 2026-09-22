Los embalses gallegos pierden once hectómetros cúbicos de agua para consumo en una semana

Embalse de As Forcadas (imagen de archivo) CARLOS CARBALLEIRA

Las reservas de agua en Galicia y en toda España continúan bajando. La reserva hídrica de los embalses de todo el Estado acumulan 33.801 hectómetros cúbicos, tras perder un 1,2 % en la última semana. Las presas españolas están al 60,3 % de su capacidad. Es el mismo porcentaje de ocupación que presentan los embalses de la demarcación hidrográfica Miño-Sil (que estaba al 62 % una semana antes) y mayor que la ocupación de Galicia Costa, que es de un 53,7 % (la semana anterior estaba en el 56,6 %). La primera está ligeramente por encima de su ocupación media en los últimos diez años, y la segunda está por debajo.

Estos datos incluyen las reservas consuntivas y las destinadas a producción hidroeléctrica. Centrándose solo en el agua de consumo, el conjunto de los embalses gallegos acumula actualmente 300 hectómetros cúbicos, según los últimos datos del boletín hidrográfico del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Son once menos que la semana pasada.

Leer más: Los ríos bajarán secos más allá de septiembre

En concreto, en la demarcación Galicia-Costa, que discurre íntegra en territorio gallego, hay embalsados 45 hectómetros cúbicos de agua, dos menos que hace siete días. Su capacidad total sería de 79 hectómetros cúbicos, por lo que la ocupación es del 57 %.

En la demarcación Miño-Sil, mayoritariamente gallega pero con parte en Asturias y Castilla y León, se acumulan 255 hectómetros cúbicos de agua para consumo, nueve menos que la semana pasada. Los embalses de esta zona están al 70,4 % de su capacidad total, que alcanza los 362.