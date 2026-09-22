La llegada de virus respiratorios recarga aún más consultas, PAC y urgencias de hospital

Punto de atención continuada de Lugo, en una foto del pasado lunes LAURA LEIRAS

La llegada de virus respiratorios —sobre todo el del covid— y digestivos en los últimos días está elevando la presión asistencial en centros de salud, puntos de atención continuada (PAC) y urgencias hospitalarias. Sin ser llamativo, los facultativos reconocen un aumento de la demanda en los dispositivos sanitarios, sobre todo en las urgencias extrahospitalarias, que se suman a unas agendas ya de por sí cargadas. La falta de especialistas, insisten, hace que con unas plantillas muy justas en una situación tranquila, cualquier pico de demanda desestabilice la situación.

«En los centros de salud no es tan llamativo pero en las urgencias de primaria casi todo es respiratorio, concentrado en gripe, que se empieza a ver, y sobre todo covid», señalan desde un centro de salud de Lugo. «Sobre todo hay covid, son usuarios activos que tienen fiebre y se han hecho un test y vienen porque necesitan una baja. Lo que ocurre ahora es que las agendas ya nunca aflojan, siempre tenemos a muchos pacientes», replican en un centro de atención primaria de la capital ourensana. En los PAC viven en primera persona esta situación: «mucho covid y mucha gripe pese a que aún estamos en septiembre», añaden desde un punto de atención continuada de Pontevedra, «más patología vírica pero sin mucha afectación respiratoria».

Esta mayor presión asistencial, apuntan desde A Mariña, está muy relacionada con la vuelta al cole y la mayor circulación de virus, «hay un aumento de casos tanto en pediatría como en las consultas de adultos, pero de entrada no es muy llamativo».

En las urgencias de hospital este incremento no permite bajar la guardia tras una época, el verano, en la que la presión asistencial es de las más altas del año. El presidente de Semes Galicia (la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias), José Manuel Fandiño, asegura que estos dispositivos hospitalarios llevan al menos un par de semanas atendiendo a pacientes con infecciones de gripe A y covid en mayor medida que en años anteriores. El también coordinador de este servicio en el Chuac recuerda que agosto fue complicado para los hospitales con aumentos de un 6 % en la actividad en el centro coruñés, por ejemplo, o de un 11 % en el Cunqueiro, «o se hacen atractivos los contratos en los servicios de urgencias hospitalarias o vamos a tener un problema». En cuatro años, calcula, estos servicios necesitarán 129 facultativos para cubrir jubilaciones y plazas estructurales.

El mayor número de consultas por virus —que no admiten demora en los centros de salud— hace que las agendas de los médicos de familia tengan menos consultas disponibles. No obstante, la situación es dispar y apenas difiere del resto del año, es decir, ambulatorios que en dos días dan cita si se pide a través de la web o de la app, y otros en los que no hay huecos. Ayer mismo en el centro de salud de Monforte se registraban colas llamativas porque la aplicación indicaba que no había citas. Ocurre también en algunos cupos de O Milladoiro (Ames) o del centro de salud Calle Cuba (Vigo). Mientras, en Ourense hay ambulatorios como el Valle Inclán o el de A Valenzá (en el limítrofe Barbadás) con huecos en el mismo día o al siguiente. En Pontevedra las demoras son de cinco días hábiles como máximo en los cupos consultados mientras que en Ferrol, por ejemplo, en el Fontenla Maristany no hay hueco en algún caso hasta el 7 de octubre y en otros ya el 28 de septiembre.

Desde la Consellería de Sanidade insisten en que quien necesita ser atendido recibe asistencia «en modo e tempo adecuados». De los 1.906 cupos de médicos de familia que hay en Galicia, aseguran, en 1.174, el 62 %, hay huecos disponibles esta semana —en menos de cuatro días—. Por áreas sanitarias, Vigo, con la mayor población de referencia, es la que presenta peor situación, ya que solo 165 agendas tienen citas disponibles en menos de cuatro días frente a los 231 de Ourense —con muchísimos menos usuarios— o los 230 de A Coruña y Cee.

Información elaborada con aportaciones de Alfonso Andrade, Ruth Nóvoa, Paula Álvarez, Serxio Barral, María Cuadrado, Beatriz Antón y Ángel Paniagua.