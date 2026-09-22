Aida Otero Pejito, fisioterapeuta especialista en pelviperineología: «Lo del suelo pélvico se fue de madre, es una locura lo que nos intentan vender»
PONTEVEDRA / LA VOZ
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Ayuda a cientos de mujeres a solventar problemas de incontinencia urinaria o de dolor en las relaciones sexuales y ruega que se elimine una práctica muy extendida: «El salvaslip a diario mal. Es un parche»23 sep 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Hace diez años, Aida Otero Pejito (Vigo, 1986) le llamó Pejito a su clínica de fisioterapia en Vigo, es decir, la bautizó con su segundo apellido o, lo que es lo mismo, con el heredado