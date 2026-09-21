La Xunta refuerza la seguridad de sus museos ante la ola internacional de robos

Foto de archivo de la galería Apolo en el museo del Louvre, donde se produjo el robo DPA vía Europa Press | EUROPA PRESS

La Xunta activará un plan para reforzar la seguridad de los centros que forman parte del Sistema Galego de Centros Museísticos después de los robos ocurridos en instalaciones de España y el extranjero. Alfonso Rueda citó, entre otros casos, la sustracción del tesoro de Villena o el asalto a las salas del Louvre de Paris.

El presidente de la Xunta explicó que las medidas incluirán la elaboración de una evaluación de riesgo para cada pieza en un registro confidencial de bienes prioritarios, como recomienda la red europea de prevención de la delincuencia.

También se designarán responsables de seguridad específicos para cada equipamiento y se hará una ficha documentada de cada bien prioritario, que podrá ser enviada de forma inmediata tras un posible robo a las fuerzas de seguridad y a la Interpol.

Además está prevista la creación de una red de alerta que incluirá a los museos, las fuerzas de seguridad y centros municipales, eclesiásticos y privados que custodien bienes de especial valor, con el fin de compartir alertas y labores de reconocimiento.

Por último, con el fin de reducir el beneficio que pudiesen obtener los criminales y siempre que sea compatible con la conservación de las piezas, se emplearán identificadores discretos, etiquetas de radiofrecuencia o marcadores forenses que permitirán identificar la pieza y detectar su retirada. En el caso de objetos que se puedan vender enteros, se activará una vigilancia temprana de las subastas y plataformas digitales en colaboración con el sector.