Última hora
El juez Peinado envía a juicio con jurado a Begoña Gómez y a su asesora
El juez Peinado envía a juicio con jurado a Begoña Gómez y a su asesora
Vota y opina: ¿Te parece bien que la Xunta introduzca la IA en las aulas?
GALICIA
La ley de educación digital, que vetará el uso de móviles en los centros educativos, también prevé el uso de inteligencia artificial para la correción de algunos exámenes y el uso de asistentes virtuales21 sep 2026 . Actualizado a las 12:00 h.
Esta semana se aprobará en el Parlamento la nueva Lei de Educación Dixital de Galicia, que contempla entre sus novedades la incorporación de la inteligencia artificial a las aulas gallegas. Por ahora, la IA tendrá un papel estrictamente auxiliar para profesores y alumnos: podrá servir de apoyo al trabajo docente y facilitar los procesos de evaluación. La ley también autoriza el uso de asistentes virtuales en los centros, como «chatbots educativos que resolvan dúbidas frecuentes do alumnado fóra do horario lectivo, sempre baixo control do centro e con contidos supervisados». Y a ti, ¿te parece bien que la IA pueda utilizarse de esta forma en los colegios gallegos?
Vota en nuestra encuesta y deja tu opinión en los comentarios.