Vota y opina: ¿Te parece bien que la Xunta introduzca la IA en las aulas?

Un aula vacía en un colegio. Álvaro Ballesteros

Esta semana se aprobará en el Parlamento la nueva Lei de Educación Dixital de Galicia, que contempla entre sus novedades la incorporación de la inteligencia artificial a las aulas gallegas. Por ahora, la IA tendrá un papel estrictamente auxiliar para profesores y alumnos: podrá servir de apoyo al trabajo docente y facilitar los procesos de evaluación. La ley también autoriza el uso de asistentes virtuales en los centros, como «chatbots educativos que resolvan dúbidas frecuentes do alumnado fóra do horario lectivo, sempre baixo control do centro e con contidos supervisados». Y a ti, ¿te parece bien que la IA pueda utilizarse de esta forma en los colegios gallegos?

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