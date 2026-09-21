Vecinos afectados por los PIA de la Xunta para crear suelo residencial piden paralizarlos y negociarlos

Recreación del proyecto para construir casi 1.500 pisos en el barrio de O Vinteún.

Representantes de asociaciones vecinales que se han visto afectados por proyectos de interés autonómico (PIA) aprobados por la Xunta para generar suelo residencial o industrial se han unido para reclamar la paralización de estas iniciativas y volver a tramitarlas negociando y consensuándolas con los residentes de las zonas damnificadas. Coordinadora Galega PIA NON es el nombre bajo el que se han agrupado una decena de colectivos de afectados de zonas como Mallou, Lavacolla, Monte Mero, Ofimático o Lavadores, en las ciudades de Santiago, A Coruña y Vigo.

La coordinadora realizó este lunes su primer acto público. Varios portavoces de la coordinadora han leído en Santiago un manifiesto en contra de la especulación urbanística y de los proyectos de interés autonómico (PIA) con los que la Xunta impulsa suelo residencial para construir vivienda. Rechazan la expropiación y critican, además, los bajos precios por los que está previsto que se realice, por lo que exigen la paralización «inmediata» de estas iniciativas «mientras no exista un debate público y transparente sobre este modelo».

«Ellos solo ven suelo donde nosotros vemos vida», han denunciado integrantes de asociaciones de afectados. Entre otras alternativas a estos desarrollos, han destacado la rehabilitación y la movilización de vivienda vacía. El comunicado que han leído también denuncia la «ausencia de verdadera planificación» y se pregunta «en quién va a recaer el beneficio económico» de estos proyectos.

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Con el acto de este lunes, el colectivo ha querido lanzar un «mensaje de unidad» ya que, según advierten, «esto no afecta solo a un árbol, una aldea, un ayuntamiento o una provincia: afecta al modelo territorial de Galicia». En este sentido, aseguran que «nadie se podrá sentir seguro mientras un gobierno autonómico esté convirtiendo una herramienta excepcional en norma» y «enmascarando un negocio urbanístico tras la supuesta necesidad de vivienda».

La coordinadora también ha revelado que están preparando una manifestación en Santiago que se hará «en breve», pero para la que aún falta «consensuar» los pormenores.

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En la actualidad, según datos la coordinadora, los PIA residenciales son 14 y cifran en 2,5 millones de metros cuadrados la superficie a expropiar. En cuanto al total de afectados, indican que es «complicado» dar un dato, puesto que hay casos de viviendas en las que residen varias familias, pero hablan de varios centenares.

Asimismo, han denunciado las «trabas» en el caso de que los afectados por expropiaciones quieran participar en los desarrollos, con costes de urbanización que lo hacen «inviable» y «el agravante de la incertidumbre».

La Xunta replica que busca la «mínima afección» para crear vivienda

El secretario xeral de Vivenda e Urbanismo, Heriberto García, ha replicado a esos afectados que se busca «la mínima afección», al tiempo que defiende que los justiprecios de las expropiaciones vienen «marcados por la normativa estatal».

En declaraciones remitidas a Europa Press este lunes, García deja claro que «sin suelo no hay vivienda», por lo que justifica una «estrategia pionera» de la Xunta en las ciudades con los proyectos de interés autonómico (PIA). Remarca que los ámbitos elegidos son suelos urbanizables y «tienen la conformidad» de los municipios. Además, incide en que «en la mayor parte» de los casos la vivienda a construir será protegida.

Además, el responsable de Vivenda e Urbanismo asegura que el Gobierno autonómico mantiene abiertos canales de asesoramiento e información para personas afectadas, así como reuniones con propietarios en los siete PIA que ya cuentan con aprobación inicial. Igualmente hace hincapié en que la Xunta «ofreció una alternativa al justiprecio» que pasa por participar en desarrollo urbanístico de estos ámbitos. Recuerda que está abierto el plazo de solicitudes para esta vía en Pontevedra, Lugo y Ourense. A los propietarios de viviendas habituales se les ofrece una de reemplazo o bien la valoración económica en metálico.