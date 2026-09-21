La UCO detiene a Fodoki, el hombre que se escabulló con un disparo encima de un intento de secuestro en Vilagarcía

Una cámara captó el momento en el que uno de los pistoleros encañonó a Fodoki cuando trataba de escapar a los mandos de una motocicleta

Se llama Óscar A. S., tiene 48 años y en julio del 2023 saltó a los noticiarios al librarse por los pelos de un intento de secuestro del que fue víctima en la parroquia de Cornazo, en Vilagarcía. Mucho más conocido por su apodo, Fodoki, el hombre pudo escabullirse entonces con un disparo limpio en una de sus piernas como mal menor. Este lunes ha sido detenido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el marco de una amplia operación contra el narcotráfico que se desarrolla en varias provincias españolas. Las fuerzas de seguridad tienen claro que el arousano conoce bien el movimiento de sustancias ilícitas, aunque nunca ha pasado de ocupar un lugar discreto en este tipo de negocios, como paquetero capaz de transportar cierta cantidad de mercancía, pero no de desempeñar puestos de responsabilidad en ninguna organización.

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Hace tres años, Fodoki se encontró con dos individuos en la calle Illas Cíes, de Vilagarcía, en el entorno de una urbanización alejada del centro de la ciudad. Fue allí donde dos individuos trataron de echarle el guante para introducirlo en el automóvil de alta gama en el que viajaban, probablemente en relación con un ajuste de cuentas. Las pistolas salieron a relucir y alguno de los vecinos de la zona aseguró haber escuchado hasta cinco disparos. Solo uno alcanzó al vilagarciano, en un muslo, cuando trataba de escapar a los mandos de una motocicleta. La persecución que se inició entonces pudo acabar muy mal para sus intereses, pero Fodoki tuvo la buena intuición de dirigirse sangrando al Hospital do Salnés, no muy lejos del escenario del tiroteo. Consiguió llegar al centro médico, donde ingresó en el servicio de Urgencias con un orificio de entrada y otro de salida en una de sus piernas. Comprobando su rumbo y cuál era su destino, los pistoleros desistieron de darle alcance y abandonaron su vehículo en las inmediaciones del complejo hospitalario comarcal para desaparecer de inmediato.

Su relativa buena suerte se agotó con algo muy distinto: su apresamiento en el golpe que la UCO acaba de asestar al narcotráfico y mantiene operativos varios registros en distintos puntos de la geografía estatal. Es, de momento, la única detención que se ha practicado en Galicia.