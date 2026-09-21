El PSdeG propone regular por ley un censo de viviendas vacías en Galicia
GALICIA
El diputado Aitor Bouza presenta en el Parlamento una modificación normativa para que la inscripción de estos inmuebles sea obligatoria en todos los casos, circunstancia que no sucede ahora21 sep 2026 . Actualizado a las 13:32 h.
El portavoz socialista en materia de vivienda en el Parlamento de Galicia, Aitor Bouza, ha presentado este lunes una propuesta para modificar la actual ley autonómica con el objetivo de poner en marcha un censo que recoja la totalidad de inmuebles residenciales vacíos que existen en esta comunidad. En una comparecencia en O Hórreo, el diputado ha explicado que, por ahora, únicamente deben inscribirse en el censo las situadas en municipios de más de 10.000 habitantes que sean de titularidad de entidades de crédito y de entidades de gestión de activos, en edificios de tipología residencial colectiva y complejos inmobiliarios, sin que este modelo permita conocer la situación real de las viviendas vacías en el conjunto del territorio.
Respecto al resto, el marco normativo vigente establece que, a petición de los propietarios de las viviendas, estas podrán inscribirse en el censo con carácter voluntario. Los socialistas piden que la inscripción obligatoria se extienda a la totalidad de las viviendas a fin de contar con una «radiografía o un mapa» que permita confrontar la situación de residencias vacías con el número de demandantes.
Bouza explicó que la propuesta pasa por hacer obligatorio inscribir en el censo todos y cada uno de los inmuebles vacíos para conocer cuántas viviendas hay, en qué estado se encuentran, dónde están y a partir de ahí hacer un mapa sobre su situación. En este sentido, advirtió que «de nada serve dicir que temos 500.000 viviendas baleiras se moitas delas están inutilizadas ou non se poden empregar» para atender al elevado número de demandantes.
El diputado socialista reclamó al Gobierno gallego que ejerza sus competencias en materia de vivienda y trabaje de la mano de los ayuntamientos facilitando la información. El objetivo, dijo, es permitir que a continuación se puedan poner en marcha medidas como el banco público de alquiler propuesto por los socialistas gallegos para garantizar precios asequibles a los inquilinos, al tiempo que ofrece garantía de pago para los propietarios y propietarias, que saben que van a tener el piso en condiciones.
Criminalizar a los trabajadores
El también portavoz de educación del grupo socialista, al igual que el BNG, acusó al conselleiro de Educación de «criminalizar» a los profesionales de la enseñanza y a los médicos al poner el foco en los profesores. Bouza criticó que «confronte dereitos laborais dos traballadores e traballadoras que teñen que cursar a súa baixa, non por gusto, senón por medio dun profesional sanitario».
En este sentido, acusó al PP de atacar a la clase trabajadora al entender que «o dereito a unha baixa laboral por enfermidade é un privilexio», cuando lo que debería, según Bouza, «é aplicar a escoita activa e nunca a criminalización do profesorado nin tampouco do persoal médico». El diputado subrayó que el conselleiro debería estar preocupado de hacer un plan concreto para devolver «os dereitos laborais roubados aos profesionais do ámbito educativo e melloralos reducindo a burocracia ou as horas lectivas».