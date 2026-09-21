Paula Sande, nova directora xerente da Funga
GALICIA
Docente de profesión e con traxectoria profesional no eido social, sustitúe a Eloína Ingerto á fronte da Fundación Pública Galega para o Apoio ao Exercicio da súa Capacidade Xurídica21 sep 2026 . Actualizado a las 12:53 h.
A Fundación Pública Galega para o Apoio ao Exercicio da súa Capacidade Xurídica (Funga) terá nova directora xerente. O Padroado desta fundación reuniuse de xeito extraordinario esta mañá en San Caetano para o nomeamente de Paula Sande, que sustituirá no cargo a Eloína Ingerto.
Nunha nota enviada aos medios, a Consellería de Política Social e Igualdade indica que Sande é docente de profesión, pero que leva dedicada gran parte da súa traxectoria profesional ao eido social na promoción da autonomía e o envellecemento activo dos maiores a través da Asociación Cultural Galega de Formación Permanente de Adultos (Ategal). Entre o 2004 e o 2020 ocupou o cargo de xerente desta entidade social, «dándolle un importante impulso e consolidándoa como un referente en toda Galicia», afirman desde o departamento da Xunta.
A conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, destacou que a traxectoria de Paula Sande demostra o seu compromiso cunha sociedade galega integradora e comprometida coas persoas máis vulnerables.
García tamén aproveitou a ocasión para trasladar o seu agradecemento á anterior directora xerente, Eloína Ingerto, polo seu traballo; así como ao coordinador da Funga, Francisco Brea, polo seu labor de xestión na entidade.
A Funga, anteriormente denominada Fundación Pública Galega para a Tutela de Persoas Adultas, é unha entidade pública sen ánimo de lucro constituida pola Xunta e nacida no ano 1996 para prestar atención persoal e xurídica especializada a persoas maiores de idade incursas no que antes se coñecía como unha incapacitación legal ou en proceso dela, hoxe denominada como modificación da capacidade de obrar. Nese sentido, asume a tutela ou representación de adultos cando esta é asignada á Xunta, vela polo seu benestar e administra o seu patrimonio e os seus recursos económicos, entre outras cuestións.