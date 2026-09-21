Sanidad prepara una norma para que los pacientes que rechacen operarse en un concertado sigan en la lista de espera oficial

Foto de archivo del CHUS, en Santiago XOAN A. SOLER

El Ministerio de Sanidad prepara un real decreto sobre las listas de espera del Sistema Nacional de Salud con el que quiere mejorar la información y la transparencia de estos registros. La nueva norma, que sustituirá a la actual del año 2003, incorpora algunos cambios importantes, como la medición de las demoras también en atención primaria. Por primera vez se incorporará información común para todos los servicios de salud sobre las esperas para conseguir una cita en medicina de familia, pediatría y enfermería, detallando qué porcentaje de usuarios la logra en los primeros días y cuántos tienen que esperar más de diez jornadas hábiles.

Además, respecto a la actividad hospitalaria, se prohibirá que haya listas, bolsas o registros paralelos a la lista oficial, por lo que desaparecerá la no estructural. Por ejemplo, si un paciente rechaza operarse en un centro concertado, seguirá apareciendo en la lista y conservará la antigüedad desde la fecha en la que indicó el facultativo, aunque ya no haya obligación de cumplir con las garantías de tiempo máximo. En el caso de que el usuario sí acepte ser intervenido en un hospital concertado, seguirá en el registro hasta que se confirme que ha recibido la atención.

Otro cambio que pretende introducir el Gobierno es la periodicidad de esta información, que pasará a publicarse trimestralmente y no cada seis meses. En estos momentos el Ministerio aún no ha hado a conocer las de junio del 2026.

Sanidad apunta además que el proyecto quiere avanzar en el cálculo de tiempo que transcurre desde la indicación de la primera consulta hasta la obtención de un diagnóstico, con el fin de conocer mejor el resultado asistencial del paciente. Es decir, no solo cuantificar la demora para una prueba o una intervención, sino introducir un indicador más cualitativo al establecer toda la espera hasta el diagnóstico.

Los datos podrán desagregarse por sexo, edad, prioridad clínica y situación respecto a las garantías de tiempos máximos.