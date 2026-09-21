La Guardia Civil enseña en Pontevedra el manejo de armas a futuros cazadores

El capitán interventor de armas de la provincia, Félix Díaz, es el docente que imparte el curso. CAPOTILLO

El manejo de un arma de caza no está al alcance de cualquiera y tampoco se consigue de cualquier manera. Hay que pasar por un examen que se divide en una parte teórica y otra práctica. La prueba se desarrolla, en Pontevedra, en el campo de tiro de Cernadiñas Novas. Los aspirantes, en su mayoría jóvenes, llegan con nervios, con la teoría en la cabeza y con el reto de demostrar que se les puede confiar un arma de caza. El problema es que ninguno sabe cómo usarla ya que, como mucho, algunos habrán visto cómo las empleaban otros. De la misma manera que no es lo mismo conducir a que te lleven en un coche, tampoco lo es ver disparar que tener que montar uno mismo la escopeta, apuntar a la diana, acertar y desmontar el arma. Ese es el examen que afrontan.

En Pontevedra, la Guardia Civil organiza en colaboración con la Federación Provincial de Caza una jornada preparatoria para el examen de armas desde hace un año. No es el único requisito para obtener la autorización que habilita para tener una escopeta en casa, pero sin este permiso es imposible. Este programa pionero, el único que la Guardia Civil imparte en España, está destinado tanto a los cazadores que saldrán al monte a por jabalíes o conejos como a los aspirantes que prefieren actividades como tiro al plato.

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El capitán interventor de armas de la provincia de Pontevedra, Félix Díaz Juan, que también es profesor e instructor de tiro, es el agente que imparte esta clase preparatoria, cuya próxima sesión será el día 22 de este mes en el edificio de la Diputación.

Explica el origen de este curso previo: «Cuando las personas quieren ser cazadores tienen que obtener un permiso de armas, que puede ser de escopeta o de rifle. Cuando optan al examen y llegan allí, no tienen ni idea de armas, porque nunca han utilizado una, como debe ser, porque no tenían ese permiso».

«El examen consiste en una parte teórica, que se estudia y se puede pasar. Pero la parte práctica es un ejercicio de tiro, disparar dos cartuchos con la escopeta de caza a una diana». Añade: «Se valora mucho cómo cogen el arma, como introducen un cartucho, como se posicionan y todo eso lo valoramos a la hora de aprobarles o suspenderles».

El problema más común es que los aspirantes no saben cómo actuar. «No es como sacarse el carné de conducir, porque uno va a una autoescuela, pero aquí no lo hay». La clase previa, que es gratuita y apuntándose los candidatos ante la federación de caza, se imparte unos días antes del examen y consta de dos horas.

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Además de enseñar cómo manejar un arma de caza, ese día también disponen de un simulador, prestado por la federación de los cazadores. «Traemos también unas armas para que ellos aprendan a montarlas y desmontarlas, que es en lo que consiste el ejercicio: desmontar, montar un arma, introducir cartuchos y acertar», incide.

Se recalca mucho la cuestión de seguridad. La Guardia Civil no enseña a cazar, pero sí les aporta unas normas de seguridad que den una mayor tranquilidad a todas las partes implicadas. «Yo les enseño a manejar un arma y sobre todo las medidas de seguridad para que el día del examen estemos no digo que relajados, pero sí con menos ansiedad», sostiene.

El resultado de esta experiencia piloto en toda España es muy positivo. Félix Díaz subraya: «Desde que implantamos estas jornadas la gente que viene a este curso aprueba sin ningún problema». Eso sí, pasar este examen no implica conseguir automáticamente el permiso. Son necesarias algunas cosas más.

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El candidato «tiene que tener un certificado de aptitudes psicofísicas», comenta Félix Díaz. «También comprobamos los antecedentes penales, los antecedentes policiales y el certificado de antecedentes sobre violencia de género y también se tiene que acreditar para qué va a utilizar el arma». Hay gente que manifiesta que es para ser cazador y entonces se le añade el requisito de obtener la licencia de caza ante la Xunta. Si se quiere para tiro deportivo también se pide que se acredite debidamente. Todo está reglado y no se deja lugar al azar ni la improvisación.