Galicia Costa necesitaría casi 4.000 millones de euros para afrontar mejor sequías e inundaciones

Una imagen del embalse de Pardasalvas a principios de septiembre Óscar Cela

Un informe publicado este lunes por la patronal de constructoras y concesionarias de infraestructuras Seopan resalta la necesidad de mejorar la eficiencia y la resiliencia hídrica de España a través de nuevas infraestructuras y nuevas medidas de acompañamiento de las inversiones. Al regionalizar esas inversiones, el estudio concreta en casi 4.000 millones de euros las necesidades de la demarcación hidrográfica Galicia Costa, la única que discurre íntegra en esta comunidad, para poder afrontar mejor tanto el fenómeno de la sequía como el de las inundaciones.

Según Seopan, esa inversión con horizonte hasta el 2035 en actuaciones prioritarias para reforzar la seguridad hídrica y reducir el riesgo de inundaciones debería poner el foco especialmente en el ciclo urbano del agua, el saneamiento y la adaptación de las infraestructuras.

Detallando más esos requerimientos, el informe elaborado por la patronal junto con el grupo Typsa asigna algo mas de 3.000 millones de euros a la renovación y mejora de redes de abastecimiento, saneamiento y depuración, otros 183 millones para conocer y monitorizar el ciclo integral del agua o 144 millones para mejorar el tratamiento de aguas residuales en entornos rurales y otras medidas agroambientales.

Asimismo, para adaptarse al cambio climático y reducir los efectos de las inundaciones, Seopan propone invertir 533 millones de euros en sistemas de drenaje urbano sostenible y 104 millones de euros en proteger y restaurar la franja costera, además de conservar los cauces y ecosistemas en entornos no urbanos.

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Para la cuenca Miño-Sil, mayoritariamente gallega pero con paso también por las comunidades autónomas de Castilla y León y Asturias, el mismo informe cifra en algo más de 1.500 los millones de euros que deberían invertirse en el ciclo 2026-2035 para mejorar su resiliencia y eficiencia hídrica.

La inversión total en España, según Seopan, en el mismo período de tiempo se elevaría por encima de los 108.000 millones de euros.