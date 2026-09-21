CSIF se queja a la Valedora do Pobo por el retraso en implantar el teletrabajo en la administración de Justicia

Juzgados de Lugo LAURA LEIRAS

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha presentado una queja ante la Valedora do Pobo por «la falta de negociación e implantación del teletrabajo en la administración de Justicia en Galicia» y pide la intervención de la institución ante una demora que considera «ya injustificable».

En un comunicado, CSIF denuncia que el personal de Justicia continúa esperando mientras la propia Xunta tiene implantado el teletrabajo para sus funcionarios desde enero del 2021. «Más de cinco años después, esta posibilidad sigue sin desarrollarse en la administración de Justicia gallega», lamentan.

«El Real Decreto-ley 6/2023 estableció un plazo de doce meses para regular, previa negociación colectiva, el teletrabajo y el puesto de trabajo deslocalizado en la administración de Justicia. Además, desde marzo de 2025 existe un marco común en materia de teletrabajo, elaborado entre el Ministerio y las comunidades autónomas con competencias transferidas», expresa la central sindical.

Expone que «estos antecedentes dejan sin justificación que Galicia continúe sin avanzar en su regulación». «No existe excusa técnica ni jurídica para seguir dilatando este proceso», sostiene el sindicato, que exige a la Dirección Xeral de Xustiza que aborde de una vez su negociación y puesta en marcha.

Esta falta de avances llevó a CSIF a solicitar el pasado 14 de septiembre la convocatoria de la Mesa Sectorial, con la normativa de teletrabajo como el primero de los asuntos pendientes. En esa petición también se incluían cuestiones relacionadas con las relaciones de puestos de trabajo (RPT), las necesidades de plantilla, los refuerzos, la formación y otros problemas derivados de la reorganización de la Administración de Justicia.

Ante «la ausencia de respuesta y de avances concretos», CSIF ha decidido ahora trasladar la situación a la Valedora do Pobo para que intervenga ante este retraso.