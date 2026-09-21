Capturan un velero con 2.500 kilos de cocaína en alta mar y lo trasladan al puerto de Vigo

La Agencia Tributaria ha intervenido más de 2.500 kilos de cocaína en un velero que navegaba a 400 millas de las costas gallegas. La embarcación fue localizada por el buque de operaciones especiales Petrel I del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) de la Agencia Tributaria. El velero, que se llama Seute Deern y tiene unos 15 metros de eslora, ha sido trasladado al puerto de Vigo, al muelle de Trasatlánticos, donde se procederá a la puesta a disposición judicial de la droga y de los tripulantes detenidos.

La cocaína está repartida en 78 fardos y está valorada en veinte millones de euros. Hay cuatro tripulantes detenidos (un uruguayo, un argentino, un colombiano y un albanés) y un quinto implicado arrestado en Gerona, en Cataluña, que sería el líder de la trama. En el puerto de Rosas fue detectado en junio un velero sospechoso que podría ser este y que abandonó sigilosamente el muelle el 11 de julio con el AIS apagado y de uso obligatorio.

En la investigación, denominada operación Doncella, colaboraron la Dirección de Investigación e Inteligencia de la aduana francesa y el Centro de Análisis y Operaciones Marítimas en materia de Narcotráfico. Las pesquisas las dirige la Unidad de Vigilancia Aduanera de Gerona. La operación es dirigida por la Audiencia Nacional.

Dispositivo policial ante la llegada del barco cargado de cocaína Óscar Vázquez

El buque carece de mástil ya que lo perdió en el abordaje cuando fue apresado el 14 de septiembre entre las Azores y las Canarias. De bandera polaca, va dotado con placas solares y se guía con una antena B&G para geolocalización GPS de Startlink, la red de satélites de Elon Musk. El delegado de la Agencia Tributaria en Galicia, Miguel Cárcaba, advirtió que los narcotraficantes están usando esa red de satélites para comunicarse entre ellos.

Interior del barco con los fardos de droga

Este es uno de los mayores alijos descubiertos en un velero. Todo apunta a que la droga fue transbordada en un punto de alta mar por un buque nodriza procedente de Sudamérica.