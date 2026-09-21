El BNG acusa al conselleiro de Educación de «criminalizar» al profesorado por el plan de control de bajas

XOÁN REY. | EFE

La viceportavoz del BNG en el Parlamento de Galicia, Olalla Rodil, ha acusado esta mañana a la Xunta de dar un paso más en su estrategia de acoso a la clase trabajadora y ha señalado directamente al conselleiro de Educación, Román Rodríguez, al que ha afeado que que cuestione ahora al profesorado con el plan anunciado para controlar las bajas laborales. «É un paso máis na campaña de criminalización e persecución dos traballadores e das traballadoras galegas e sobre todo dos seus dereitos laborais no que leva instalado o Partido Popular moito tempo», lamentó la diputada nacionalista.

Para Rodil, estamos ante una estrategia que parte de la premisa de que todos los trabajadores y trabajadoras son «vagos e maleantes» y de que los profesionales sanitarios, que son los encargados de autorizar las bajas, son unos «defraudadores». Ahora, entiende la viceportavoz del BNG, se trataría de trasladarlo directamente al ámbito educativo, «entre outras cousas para intentar tapar e desviar a atención dos problemas que arrastra o ensino público deste país e dos que non quere facerse responsable o señor Rodríguez».

La viceportavoz del Bloque ha aprovechado también su comparecencia para exigirle al presidente Alfonso Rueda explicaciones por el «trato de favor á empresa do conselleiro de Emprego desde hai máis de unha década». Según Rodil, el PP en la Xunta está permitiendo que se haga negocio con un salón de eventos considerado ilegal por la Justicia y que es ilegalizable por la propia Xunta. «Pregúntome que pensa o resto das adegas de Galiza do trato de favor que recibe Casal de Armán e se o PP actuaría igual se non fose un dos seus; é impresentable o uso partidista que fai o PP das institucións galegas, usándoas como se fosen a súa leira particular», lamentó la diputada del Bloque.

Olalla Rodil ha vuelto a pedir este lunes la dimisión del conselleiro de Emprego, José González, al considerar que «non pode seguir un minuto máis» formando parte del Gobierno gallego tras la sanción impuesta a una bodega propiedad de sus parientes, Casal de Armán, por la Inspección de Trabajo, después de haber tenido a dos inmigrantes en situación irregular en la vendimia del año pasado.

La multa fue impuesta a Viña Campinas, una filial del grupo que dirigen los hermanos del representante autonómico y en la que él no figura como socio, pues abandonó sus responsabilidades en el 2018 para poder tomar posesión como conselleiro en el gobierno de Alberto Núñez Feijoo.

Para la nacionalista, este caso es de especial gravedad, en el que «non se pode pasar páxina», puesto que estamos ante explotación de emigrantes ilegales en una empresa en la que el conselleiro, el responsable de velar por las condiciones laborales de los gallegos, llegó a formar parte del accionariado. «Non se pode tratar este asunto como se fose un mero despiste administrativo», insistió Rodil en su comparecencia.