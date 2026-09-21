Los alumnos gallegos tendrán clases de lectura y refuerzo en matemáticas

El presidente, Alfonso Rueda, durante la reunión del Consello de la Xunta celebrada este lunes. XOAN A. SOLER

Galicia reforzará la lectura y las matemáticas en primaria y creará una asignatura obligatoria de comprensión lectora en 1.º y 2.º de ESO a partir del próximo curso, según el plan aprobado este lunes por el Consello de la Xunta en respuesta a los resultados del informe PISA.

El llamado Marco galego para o impulso educativo fue aprobado este lunes en el Consello de la Xunta. Su presidente, Alfonso Rueda, recordó que Galicia «se mantén por riba da media española nas áreas avaliadas», pero los resultados no son satisfactorios e «imos facer todo o que estea nas nosas competencias para reverter esta situación», subrayó.

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El proyecto pretende «reforzar» áreas que fueron «devaluadas» con la implantación de la Lomloe, la actual ley estatal de educación, como «a cultura do esforzo, a autoridade do profesorado ou as competencias básicas en lingua e matemáticas».

El plan se compone de varias estrategias. La primera es el refuerzo de habilidadesm imprescindibles como leer, escribir y pensar. Se activará ya en este curso a través del programa Avanza Lectura, que se impartirá en 3.º y 4.º de Primaria.

El proyecto se centrará en la mejora de la competencia lectora, combinada con un refuerzo de la formación del profesorado, evaluaciones iniciales para detectar dificultades de comprensión, intervención adaptada a esas necesidades, recursos didácticos y seguimiento de resultados.

A partir del curso 2027/28 se actualizará el currículo de Primaria, aprovechando el pequeño margen que tienen las comunidades, para reforzar el carácter transversal de la competencia lectora. Es decir, se trabajará la lectura «en todas as materias e non só nas lingüísticas», remarcó el presidente de la Xunta.

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En Secundaria se establecerá una nueva materia obligatoria de Lectura e Comprensión en 1.º y 2.º de ESO en el siguiente curso. El currículo se centrará en estrategias de comprensión, interpretación, análisis y valoración de la información a partir de distintos textos vinculados a diferentes áreas de conocimiento.

Refuerzo en matemáticas

También en este curso se implantará el programa Avanza Matemáticas en Primaria. Su objetivo será «fixar conceptos básicos e mellorar a resolución de problemas, o razoamento ou a capacidade de cálculo», dijo Rueda.

Además, el primer eje incluirá el programa de refuerzo extraescolar para 6.º de Primaria, anunciado hace dos semanas y centrado en alumnos con carencias en lectura y matemáticas.

La segunda línea de trabajo se centra en el profesorado. La Xunta quiere reforzar su figura como autoridad pública y pondrá en marcha una oficina de apoyo específica para ellos. Los profesores en prácticas tendrán acceso a formación reforzada en lectura y matemáticas.

La igualdad de oportunidades es el tercer eje de la estrategia. Rueda anunció que se activarán «novas accións de identificación e intervención temperá ante dificultades de aprendizaxe, especialmente nos primeiros cursos de primaria». Eso abrirá la puerta a intervenciones específicas para evitar que los alumnos consoliden las dificultades.

Además, también en este curso, se iniciará un «proxecto piloto de aulas de acollida na ESO para axudar ao alumnado que chega co curso xa empezado», con el fin de salvar posibles desfases en el aprendizaje.

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El cuarto eje se enmarca en la futura ley de educación digital y se centrará en la digitalización y la inteligencia artificial. Pero incorporará además un refuerzo a las actividades que fomenten el respeto, la convivencia y la responsabilidad del alumnado.

La quinta línea de actuación se centrará en la «mellora continua con base en evidencias». Se aplicarán planes de mejora específicos en cada centro, partiendo de las evaluaciones efectuadas en 4.º de primaria y 2.º de ESO. También, añadió Rueda, se creará una red de centros de referencia en buenas prácticas y nuevas olimpiadas de educación primaria, con el fin de que los alumnos vean reconocido su esfuerzo.