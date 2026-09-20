La Xunta ofrece 250 talleres a familias para el uso seguro de la tecnología por menores

Menores usando sus teléfonos móviles istock

La Consellería de Educación y Amtega harán desde octubre de este año hasta junio del 2027 250 talleres destinados a familias que quieran guiar a sus hijos a un uso seguro de las tecnologías digitales.

La convocatoria para inscribirse está abierta, y los centros escolares interesados en participar podrán anotarse hasta el 7 de octubre en la dirección asesoria.participacioneducativa@edu.xunta.gal.

La previsión es que se celebre un taller por centro con grupos de 10 a 50 participantes. Las fechas concretas y los horarios se acordarán entre el centro y la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega).

La iniciativa forma parte del programa educativo Menores conectados: educación dixital en ciberseguridade e privacidade, que se enmarca en la Estratexia galega de convivencia escolar 2025.