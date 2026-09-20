La Xunta ofrece 250 talleres a familias para el uso seguro de la tecnología por menores

La Voz SANTIAGO

GALICIA

Menores usando sus teléfonos móviles
Menores usando sus teléfonos móviles istock

Los centros interesados en participar pueden adhrirse hasta el 7 de octubre

20 sep 2026 . Actualizado a las 20:01 h.

La Consellería de Educación y Amtega harán desde octubre de este año hasta junio del 2027 250 talleres destinados a familias que quieran guiar a sus hijos a un uso seguro de las tecnologías digitales.

La convocatoria para inscribirse está abierta, y los centros escolares interesados en participar podrán anotarse hasta el 7 de octubre en la dirección asesoria.participacioneducativa@edu.xunta.gal.

La previsión es que se celebre un taller por centro con grupos de 10 a 50 participantes. Las fechas concretas y los horarios se acordarán entre el centro y la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega).

La iniciativa forma parte del programa educativo Menores conectados: educación dixital en ciberseguridade e privacidade, que se enmarca en la Estratexia galega de convivencia escolar 2025.