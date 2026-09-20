La Xunta abre las aulas a la IA con correcciones de exámenes y asistentes virtuales
REDACCIÓN / LA VOZ
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La ley de educación digital vetará el uso del teléfono móvil en los centros educativos, incluidos los recreos y el servicio de comedor21 sep 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El Parlamento aprobará en el pleno de esta semana la nueva Lei de Educación Dixital de Galicia, una normativa que adapta las aulas a las nuevas tecnologías, regulando el uso de pantallas, la introducción de