La Xunta abre las aulas a la IA con correcciones de exámenes y asistentes virtuales

Manuel Varela Fariña
M. Varela REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Oscar Vázquez

La ley de educación digital vetará el uso del teléfono móvil en los centros educativos, incluidos los recreos y el servicio de comedor

21 sep 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El Parlamento aprobará en el pleno de esta semana la nueva Lei de Educación Dixital de Galicia, una normativa que adapta las aulas a las nuevas tecnologías, regulando el uso de pantallas, la introducción de

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