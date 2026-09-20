Obdulia Taboadela: «Tras la alta velocidad, el reto ahora es impulsar las Cercanías»

Manuel Varela Fariña
Manuel Varela A CORUÑA / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

La nueva subdelegada del Gobierno en A Coruña, Obdulia Taboadela.
La nueva subdelegada del Gobierno en A Coruña, Obdulia Taboadela. ANGEL MANSO

«Cuando lleguemos a ese río, ya cruzaremos ese puente», dice la nueva subdelegada en A Coruña sobre la sucesión de Pedro Blanco al frente de la Delegación del Gobierno

20 sep 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El único recuerdo que se ha llevado por ahora Obdulia Taboadela (Madrid, 1964) a su despacho de la Subdelegación del Gobierno de A Coruña, donde tomó posesión este lunes, es una bandeja de cristal con

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