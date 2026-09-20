Pontón pide «ir por todas» en las municipales frente a un PP «antigalego»

Pontón, durante un acto con candidatos a las municipales en Noia. bng

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, animó a sus bases a «ir por todas» en las elecciones municipales de mayo del 2027. Durante la presentación de los candidatos nacionalistas de la comarca de Muros-Noia, la líder nacionalista reinvindicó «outra forma de facer política» para «mellorar a vida das persoas».

«Queremos máis BNG nos concellos porque queremos máis capacidade para mellorar a vida da xente e porque cada novo goberno municipal fortalece a alternativa do BNG para Galiza», proclamó, marcando distancias con un Partido Popular al que tildó de «cada vez máis ultra e antigalego».

Para lograr el respaldo en las urnas, la dirigente esgrimió la gestión que ya realizan en los concellos donde gobiernan, un aval que considera fundamental para evidenciar que existe otra forma de actuar. Así, defendió un modelo local basado en blindar los servicios públicos, recuperar espacios para los vecinos, dinamizar la economía de proximidad, avanzar en igualdad y proteger el territorio. «Temos un aval extraordinario para conseguilo: o que estamos facendo nos concellos co noso modelo municipal de éxito que transforma en positivo», subrayó.

Pontón instó a toda la militancia a trabajar intensamente hasta el 23 de mayo del próximo año con el propósito de obtener «o mellor resultado na nosa historia nas municipais».