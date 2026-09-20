Política Social defiende el nuevo plan de residencias de mayores

La alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, y la conselleira de Política Social, Fabiola García, tras una reunión para hablar de la inversión de la Xunta en el SAF. Luis Polo

La conselleira de Política Social, Fabiola García, respondió este domingo a las críticas del PSdeG y el BNG al nuevo plan de residencias, que consideran «electoralista» porque 22 de los 24 nuevos centros están en ayuntamientos gobernados por el PP.

Esas críticas fueron reiteradas por el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, que consideró el plan «privatizador» porque «catro de cada dez prazas acaban en mans privadas». También insistió en las dudas sobre la ubicación de las residencias, que deberían «responder ás necesidades das persoas, non á cor política dun concello». Por ello exigirán a la Xunta que «publique os criterios técnicos e explique por que uns concellos entran e outros quedan fóra».

La conselleira consideró «incomprensible» la acusación de electoralismo cuando «o 100 % dos municipios beneficiados polo plan provincial da Diputación de Lugo» estaban gobernados por el PSdeG o el Bloque. Citó en concreto los centros de A Fonsagrada, Pedrafita do Cebreiro, Pol, Trabada, Castroverde, Ribadeo —gobernado por el BNG cuando se construyó la residencia—, Meira, Navia de Suarna y Ribas de Sil.

García también afeó a Besteiro que durante su visita al certamen ganadero de Piedrafita do Cebreiro este domingo no aprovechase para «dar explicacións» a los vecinos por el «incremento das tarifas» del servicio residencial de la citada Diputación. Añadió que el proyecto del Gobierno gallego prevé la construcción de 24 centros en municipios de menos de 25.000 habitantes, a los que se suma el comprometido antes en Ribeira. Esas residencias añadirán 1.800 plazas al sistema.