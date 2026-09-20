Besteiro acusa a Rueda de «privatizar» la atención de mayores

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro.

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, exigió este domingo explicaciones al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, por la gestión del nuevo plan de residencias de mayores. Durante una visita a Pedrafita do Cebreiro, el líder socialista denunció la falta de equidad del Gobierno gallego, ya que 23 de los 25 ayuntamientos elegidos para albergar estos centros cuentan con alcaldes del Partido Popular. «As residencias teñen que responder ás necesidades das persoas, non á cor política dun concello», denunció Besteiro, advirtiendo de los intereses electorales detrás del plan de la Xunta.

Ante estas cifras, Besteiro pide transparencia y solicita que la Administración autonómica aclare los motivos de esta selección. «Imos esixir que a Xunta publique os criterios técnicos e explique por que uns concellos entran e outros quedan fóra», anunció el dirigente. Además del claro sesgo partidista, el portavoz parlamentario socialista alertó sobre el modelo privatizador que, a su juicio, impulsa el Ejecutivo autonómico. Según señaló, el plan de la Xunta solo garantiza la titularidad pública del 60 % de los nuevos espacios para mayores. «Catro de cada dez prazas acaban en mans privadas», advirtió. Consideró así que la medida resulta engañosa para la ciudadanía: «Iso non é reforzar o sistema público».

Frente a la estrategia de Alfonso Rueda, Besteiro defendió la gestión de la Diputación de Lugo, que cuenta con una red de centros como el del propio ayuntamiento de Pedrafita. «O deles é un modelo privatizador. O noso é o contrario: público, próximo ás persoas e baseado en criterios obxectivos e transparentes», resumió.