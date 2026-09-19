El PSdeG reclama en el Parlamento medidas contra el encarecimiento de la vida

La parlamentaria socialista Patricia Iglesias.

La diputada socialista Patricia Iglesias ha registrado una batería de iniciativas en el Parlamento de Galicia para que la Xunta tome medidas con el fin de paliar el encarecimiento de la vida.

Iglesias recordó que Galicia encadena seis meses con una inflación mayor que la media estatal, y añadió que el Instituto Galego de Estatística prevé que en septiembre se alcance el 5,3 %.

El texto reclama a la Xunta tres acciones concretas: aprobar un plan de choque a cargo del presupuesto autonómico, reforzar las ayudas contra la pobreza energética y activar medidas de apoyo a los autónomos y las pymes de los sectores castigados por el encarecimiento de la energía,

«As familias galegas non perden poder adquisitivo por casualidade. Pérdeno porque aquí a vida encarece máis rápido que noutras comunidades e ninguén está facendo nada para evitalo», señaló la parlamentaria socialista, que criticó la pasividad de la Xunta.