Los órganos de violencia contra la mujer recibieron 22 denuncias al día, un 6,6 % más que el año pasado

Apertura del año judicial en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, este viernes. ANGEL MANSO

Las denuncias por violencia machista en Galicia experimentaron un aumento del 6,6 % durante el año 2025, alcanzando un total de 8.100 procedimientos, lo que supone una media de 22 al día. Así lo revela la memoria anual de actividad judicial publicada este sábado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que, al mismo tiempo, refleja un descenso del 3,2 % en el número de mujeres víctimas, situándose en 7.017 frente a las 7.248 del ejercicio anterior. Con estos datos, los juzgados gallegos arrojan una tasa de 49,8 víctimas por cada 10.000 mujeres y se mantiene como la segunda comunidad con el índice más bajo de toda España, muy por debajo de la media nacional, que se sitúa en 74, según el informe.

En cuanto a la procedencia de las denuncias, la inmensa mayoría continúan siendo presentadas por las propias afectadas, que representan el 82 % del total. Contrasta con la escasa implicación del entorno familiar, responsable de apenas el 1,7 % de las demandas. El resto se originaron a raíz de atestados policiales (12 %), partes de lesiones (3 %) o intervenciones de terceras personas (1,2 %). El informe muestra un drástico descenso del 86,4 % en el número de menores víctimas —hijos a cargo de las mujeres agredidas—, pasando de 66 en el 2024 a tan solo 9 el pasado año. También se redujo ligeramente la cifra de víctimas que optaron por acogerse a la dispensa del deber de declarar, situándose en el 5,8 %.

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En el ámbito de la seguridad, los juzgados gallegos especializados concedieron 1.216 órdenes y medidas de protección el pasado año, un 2,8 % más que en el 2024, habiendo aprobado el 67,6 % de las 1.798 peticiones que recibieron. Para blindar a las víctimas durante los procesos, continúa el informe, se adoptaron 2.439 medidas de carácter penal, entre las que destacaron las prohibiciones de comunicación (1.077) y las órdenes de alejamiento (1.071).

Los tribunales dictaron 538 medidas cautelares civiles, principalmente vinculadas a la prestación de alimentos (158), la suspensión del régimen de visitas (137), la atribución de la vivienda (108) y la retirada de la guardia y custodia (71). Además, el 92 % de las sentencias dictadas por los juzgados de violencia sobre la mujer fueron condenatorias.

Bajan las demandas por okupas, los desahucios y las peticiones de divorcio

Los órganos judiciales gallegos cerraron el 2025 con un balance positivo, al incrementar su capacidad de resolución en un 4,3 % y reducir los casos en trámite un 3,5 % respecto al 2024. La memoria contabiliza el ingreso de 374.550 nuevos procedimientos y la resolución de 377.662, dejando abiertos 210.166. La memoria constata un descenso en las rupturas matrimoniales: se presentaron 4.573 demandas de nulidad, separación y divorcio, un 13,2 % menos que en el año anterior. También bajan los desahucios practicados en un 12,2 %, situándose en 1.046, la gran mayoría derivados de impagos de alquiler bajo la Ley de Arrendamientos Urbanos. Además, las demandas por ocupación ilegal de viviendas bajaron un 18,5 %, a 66.