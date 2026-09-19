Galicia mejora el promedio de retraso de sus trenes, mientras se agrava en otros territorios

Pablo González / Laura Placer LA VOZ

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Tren de alta velocidad de la serie 106 de Renfe en la estación de tren Ourense-Empalme.
Tren de alta velocidad de la serie 106 de Renfe en la estación de tren Ourense-Empalme. Santi M. Amil

La Voz monitorizó las circulaciones ferroviarias en tres semanas de agosto y una de septiembre. El servicio con la demora récord fue un A Coruña-Madrid, con dos horas y 29 minutos

20 sep 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

La decisión de Renfe de informar en tiempo real de los retrasos en sus trenes de media y larga distancia permite comprobar, accediendo a los datos en bruto, cuál es la realidad del ferrocarril gallego

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