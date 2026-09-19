Dos detenidos por el alijo de cocaína en Muxía, en libertad tras cinco semanas en prisión

Equipos de la Guardia Civil en la playa de Arnela, en Muxía Basilio Bello

Dos de los detenidos en la madrugada del 10 de agosto en la playa muxiana de Arnela cuando participaban en una descarga de 3,5 toneladas de cocaína ya se encuentran en libertad provisional después de permanecer en la cárcel de Teixeiro en torno a las cinco semanas. Uno de ellos es natural de A Coruña, y el otro, residente en Muxía. Guardia Civil, Policía Nacional y Servicio de Vigilancia Aduanera los vinculan con las tareas de alijo de 49 fardos, que suman 1.470 kilos de cocaína. Cabe recordar que al producirse la actuación policial en el arenal muxián, los tripulantes de la narcolancha lograron huir con otros 1.760 kilos de cocaína, que se ocultaron en algún punto del golfo de Cádiz antes de que los agentes lograran interceptar e incautar la embarcación, ya vacía.

Estas dos personas, junto con otras quince, fueron pilladas in fraganti cargando la mercancía desde la narcolancha hacia los todoterreno situados en las inmediaciones del arenal muxián. Realizaban labores que en el argot se conoce como de braceros.

La puesta en libertad de estas dos personas causó una gran sorpresa debido a la celeridad con la que salieron de la prisión de Teixeiro, mientras el resto de los sospechosos esperan por una resolución de los recursos presentados por los abogados ante la plaza 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional, que lleva esta causa.

Las primeras hipótesis apuntan a que estos dos investigados decidieron hablar, según fuentes consultadas, sobre lo ocurrido el pasado 10 de agosto en Muxía. Esta presunta colaboración con la Justicia y las fuerzas de seguridad les habría servido de salvoconducto para salir de prisión.

Mientras, otras quince personas permanecen en la cárcel de Teixeiro a la espera de ver si prosperan los recursos presentados por las defensas. Precisamente este próximo miércoles, día 23, está prevista una reunión en Madrid entre abogados de la defensa y Fiscalía. Encima de la mesa, la propuesta de los letrados para que los ahora investigados queden en libertad provisional a la espera de juicio. Las defensas alegan dos motivos: que la mayoría de los sospechosos carecen de antecedentes policiales y, en segundo lugar, que realizaban labores meramente de transporte sin pertenecer ninguno de ellos al denominado núcleo duro o «miembros fijos» de la organización criminal desmantelada en Muxía. Las penas de prisión por ejercer de braceros oscilarían entre los dos y los tres años de cárcel.

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El guardia civil fue trasladado a un modulo de funcionarios de la cárcel de Topas, Salamanca

La organización desmantelada en Muxía el pasado 10 de agosto estaba integrada por 23 personas, de las que seis formaban parte, según las fuerzas de seguridad, de la estructura principal de trabajo. Un grupo organizado y muy jerarquizado, integrado por seis personas, entre ellas, M. M. G., de 52 años (el próximo lunes cumplirá 53), un suboficial de la Guardia Civil adscrito a la Comandancia de A Coruña, que fue arrestado aquella misma madrugada en un piso de Camariñas. Este agente fue trasladado desde la cárcel de Teixeiro al módulo denominado de funcionarios (FIES-4, agentes de los cuerpos de seguridad) del penal de Topas, Salamanca. Los otros dos presuntos cabecillas de la organización, J. M. C. S. y J. I. C. P., vecinos ambos de Muxía, fueron trasladados desde Teixeiro a sendas cárceles situadas en las comunidades de Andalucía y Valencia.