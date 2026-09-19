Control por radiofrecuencia para detectar trampas y un reguero de bolis bic: Arranca un fin de semana de oposiciones en Silleda

El inicio de las oposiciones este sábado en Silleda. Miguel Souto

Bolígrafos, sacapuntas, fundas de gafas, alguna cartera y un fular son el rastro que han dejado a la entrada de las seis puertas abiertas a las nueve de esta mañana para recibir a las personas que optan a las 59 plazas al cuerpo superior de la Administración autonómica (grupo A1) en el recinto de la Fundación Semana Verde, en Silleda. No solo son las encargadas de dar comienzo a un fin de semana en el que 16.278 candidatos inscritos optarán a 256 plazas ofertadas por la Xunta para cubrir distintos puestos de la Administración, también son los que han inaugurado un nuevo sistema de control adaptado a los avances de las nuevas tecnologías que pudieran emplearse para jugar con ventaja en las pruebas. Ya lo indicaban las instrucciones enviadas por la Xunta a los candidatos y lo recordaron esta mañana los guardias de seguridad que flanqueaban las puertas: nada de pendientes, relojes, carteras, botellas de agua opacas o bolis bic…. Lo que se permitió es entrar con las llaves del coche, pensando sobre todo en los que llegaron hasta el recinto solos. Y, por supuesto, las respuestas se marcan a lápiz. Porque el escáner que corrige las pruebas solo reconoce el grafito.

Los candidatos, entre los que se veía más gente joven que otras veces, fueron pasando a cuentagotas, pero apenas hubo retrasos. Solo cinco minutos en una de las puertas. En una de las entradas, una de las 275 personas movilizadas para que las pruebas transcurran con normalidad iba llamando por lista, uno a uno, a los candidatos que después pasaban por el escáner de metales antes de sentarse en uno de los puestos habilitados para realizar el examen. Acudieron más de 700, algo más de la mitad de los convocados. A las 9:57 se cerraron las puertas para comenzar una prueba que durará dos horas y cuarenta minutos. La prueba comenzó en hora, mientras otros miembros del personal pasaban un dispositivo de radiofrecuencia para evitar trampas y garantizar que todos los que concurren participen en igualdad de condiciones.

Allí estaba el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, quien explicó el nuevo <«protocolo de detección de equipos electrónicos que, como saben, non se poden empregar neste tipo de probas. Non se poden empregar, como é lóxico, ningún equipo que poida transmitir o recibir datos, sexa equipos móbiles, gafas con visión electrónica, reloxos, calquera equipo de transmisión. E por iso temos un sistema pasivo de detección deste tipo de equipos que emitan ondas electromagnéticas para evitar que ninguén faga trampas e que as probas transcurran en termos de igualdade como debe ser»>. Y la directora xeral de Emprego Público, Nuria Aguilar, también supervisó el transcurso de las pruebas. os exámenes continuarán por la tarde. Porque a partir de las tres de la tarde, como explicó el conselleiro de Facenda «empezará o exame para o corpo de xestión, que son 40 prazas; e mañá xa serán as oposicións que teñen maior número de candidatos, máis de 12.000: 74 para o corpo administrativ e 83 para o corpo auxiliar».

Las pruebas de este fin de semana ponen fin al primer ejercicio de los 30 procesos selectivos convocados en el 2025, en los que se ofertaron 1.267 plazas. En el 2026 está previsto convocar otros 41 procesos que suman más de 2.000 plazas. Hasta la fecha se han activado 22, con 804 puestos. Los demás se pondrán en marcha en el último tercio del año.

Corgos aprovechó también para recordar que la Xunta está terminando el proceso de toma de posesión de puestos de trabajo de todos los procesos de consolidación y promoción interna que se celebraron a lo largo del año. «Esperamos ao tempo do verán para que non impactara na prestación dos servizos públicos, porque gran parte deste persoal estaba de vacacións. E agora que xa remata o groso deste período vacacional, é cando se fixo esta toma de posesión, que afecta a preto de 3.000 persoas, e que está a transcorrer con total normalidade».