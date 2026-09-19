Las comunidades del PP rechazan el plan de educación inclusiva presentado por el ministerio

Representantes del ministerio de Educación viendo a los consejeros autonómicos en la pantalla durante la conferencia sectorial de este viernes

Las comunidades gobernadas por el PP y la de Canarias se plantaron ayer ante el Plan Estratégico de Educación Inclusiva que propone el Gobierno y votaron en contra del diseño y los criterios propuestos argumentando que no cuenta con una memoria económica. El secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, lamentó que en la conferencia sectorial de educación, que se extendió durante casi cuatro horas, se hubiese rechazado el diseño de un plan que pretendía ayudar a la inclusión de 1,55 millones de alumnos con algún problema de aprendizaje y criticó lo que, a su juicio, fue un «posicionamiento ideológico». «Venían con una posición prefijada y una estrategia convergente», dijo tras confirmar que el plan había sido rechazado por doce comunidades, mientras que el resto, las otras cinco y el Ministerio de Educación, habían votado a favor.

El secretario de Estado de Educación incidió en que la mayoría de las comunidades del PP pusieron «como excusa» que no se había presentado una memoria económica: «Y la habrá», dijo, para a continuación recordar que en la reunión de ayer solo se sometía a votación el marco conceptual y los principios pedagógicos de la propuesta.

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, consideró positivo el plan de educación inclusiva, pero pide un plan de financiación claro por parte del Estado. Y al margen de esta cuestión, Rodríguez criticó el «pasotismo absoluto» del Ministerio de Educación después de que en la primera conferencia sectorial tras la publicación del informe PISA, que constató una caída generalizada en el sistema educativo, no se haya incluido ningún punto relacionado con ello. «Isto manifesta o interese que o ministerio lle dá á calidade e que lle dá ás probas PISA», dijo antes de participar en la reunión de forma telemática.

En ese momento, el conselleiro instó al ministerio a «cumprir coa súa propia lei» respecto a la mejora de la función profesional docente. «Penso que estamos ante un Goberno en absoluta descomposición», dijo. Para abundar en ello, el conselleiro denunció que el Ministerio de Educación incurre en un «deterioro político absoluto» y en una «chapuza xurídico-administrativa» al tramitar una modificación del real decreto sobre las ratios desde educación infantil hasta bachillerato y Formación Profesional, un cambio que, en su opinión, el Gobierno central intenta colar por la puerta de atrás. Estas medidas, añadió, van además por detrás de Galicia.

En el orden del día también estaba distribuir 31,3 millones de euros para el impulso de la Formación Profesional, una medida que sí fue aprobada por todas las comunidades.