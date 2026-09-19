El BNG también ve electoralismo en el plan de residencias de Política Social

La viceportavoz del BNG, Olalla Rodil.

El BNG se sumó este sábado a las críticas lanzadas por el PSdeG al plan de residencias de la Xunta. Su viceportavoz, Olalla Rodil, señaló que 22 de los 24 nuevos centros previstos están ubicados en concellos gobernados por el PPdeG, por lo que consideró el plan un ejemplo de «electoralismo e privatización».

La viceportavoz nacionalista criticó que el proyecto no tiene en cuenta las listas de espera o las necesidades de la población de otros ayuntamientos. «É gravísimo», dijo.

Rodil consideró que el único criterio objetivo de selección es que son concellos de menos de 25.000 habitantes, una característica que comparten 297 de los 313 municipios gallegos, y denunció que la Xunta no ha argumentado las razones por las que eligió esos 24 ni sus motivos para ignorar la lista de espera.

Añadió que el derecho a una vejez digna es «fundamental» y rechazó que sea objeto de lucro para algunas empresas.