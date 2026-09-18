Vota y opina: ¿Te parece suficiente el plazo de dos meses para decidir si renunciar a una herencia?
REDACCIÓN
GALICIA
La ampliación del tiempo disponible para tomar la decisión es uno de los cambios que contempla el borrador de reforma del derecho civil presentado el pasado miércoles18 sep 2026 . Actualizado a las 12:23 h.
La Comisión Notarial de Dereito Civil de Galicia entregó este miércoles a la Xunta un borrador de reforma del derecho civil por el cual se aumentaría la protección del patrimonio de los herederos, además de otorgarles más tiempo para decidir si renuncian a una herencia, entre otras actualizaciones. El nuevo plazo es de dos meses, para un trámite que realizaron el año pasado hasta 4.000 gallegos.
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