Vota y opina: ¿Te parece suficiente el plazo de dos meses para decidir si renunciar a una herencia?

Un anciano redactando. Pixabay

La Comisión Notarial de Dereito Civil de Galicia entregó este miércoles a la Xunta un borrador de reforma del derecho civil por el cual se aumentaría la protección del patrimonio de los herederos, además de otorgarles más tiempo para decidir si renuncian a una herencia, entre otras actualizaciones. El nuevo plazo es de dos meses, para un trámite que realizaron el año pasado hasta 4.000 gallegos.

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