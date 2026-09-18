El Sergas propone un complemento de hasta 120 euros para los mir y los sindicatos reclaman un acuerdo global

Graduados en Medicina minutos antes de realizar el examen mir en Santiago, en una foto de archivo Xoán A. Soler

Consellería de Sanidade y sindicatos se reunieron este viernes en una Mesa Sectorial extraordinaria. En ella, el Sergas especificó la propuesta de nuevas retribuciones para los médicos residentes incluida en el acuerdo que en mayo puso fin a la huelga de médicos en Galicia. En concreto, se plantea un complemento de 120 euros mensuales para residentes A1 y de 90 euros para los A2, que se implantaría de forma progresiva entre el año 2027 y el 2029. Para los A1 también se contempla un incremento de la retribución por hora de guardia a partir de la quinta que se realice en un mismo mes.

La proposición ha sido cuestionada por varias de las organizaciones sindicales. Desde CC.OO. la valoran positivamente «por contribuír á captación de persoal residente fronte a outras comunidades autónomas». Sin embargo, consideran un «risco» el pago aumentado a partir de la quinta guardia, estimando que podría suponer «un aval para sistematizar la realización de más de cinco guardias al mes». En ese sentido, recuerdan al Sergas que no existen circunstancias asistenciales que justifiquen más de cinco guardias mensuales durante el período de formación, ya que ese es el número establecido en el Acuerdo MIR del 2007.

Por su parte, CIG-Saúde criticó que el Servizo Galego de Saúde haya presentado una propuesta de retribución que afecta únicamente al personal residente. Pese a defender mejoras para este colectivo, este sindicato rechaza que estas se aborden de forma aislada, mientras que el resto de categorías continúan sin una propuesta salarial. Así, reclaman una negociación retributiva para todo el personal de la sanidad pública ante la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. También cuestionan que las cuantías propuestas para los residentes puedan absorber las futuras subidas salariales generales.

La central nacionalista denunció, además, que en la mesa no existe, a su juicio, una «negociación real», y reclamó acuerdos retributivos para todas las categorías y dotación económica suficiente en los presupuestos para hacerlos efectivos.

También Comisiones consideró «innecesaria» la convocatoria de una Mesa Sectorial extraordinaria para abordar estas cuestiones que, opinan, no tienen urgencia antes de los presupuestos y deberían tratarse en una Mesa Ordinaria dentro de un acuerdo retributivo global para todo el personal del Sergas.

Diferir la libranza por guardia

CC.OO. también reveló que en la reunión de este viernes el Sergas propuso que el personal facultativo hospitalario que realice guardias los viernes pueda disponer de la libranza en los 15 días siguientes o pueda acordar con la gerencia diferirla a otro momento.

Respecto a esto, Comisiones considera que el descanso postguardia «é unha medida de saúde laboral para o persoal e de proteccion para os pacientes». Por ello estiman que ha de quedar expresamente establecido que la libranza se realizará en el siguiente día laborable tras la guardia. «Demorala 15 días ou máis desvirtúa a finalidade da medida», indican.

En cualquier caso, el sindicato solicitan que la propuesta se extienda a todas las categorías que hagan guardias los viernes.