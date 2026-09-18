Los ríos bajarán secos más allá de septiembre

El caudal del río Eume, muy bajo por la falta de precipitaciones CARLOS CARBALLEIRA

El verano más seco que se recuerda ha dejado estampas nada habituales de los gigantescos ríos europeos en registros mínimos. Los niveles de los caudalosos Danubio o Rin llegaron a ser tan bajos que frenaron el transporte y la producción de energía. El país de los mil ríos no es ajeno a una dinámica cada vez más habitual. Los principales lechos fluviales de Galicia cuentan cada día con menos agua discurriendo por ellos, y la situación apunta a prolongarse aún varias semanas.

«Los caudales de los ríos no van a aumentar mientras no haya lluvias intensas; es decir, una tras otra. Y siguiendo las previsiones meteorológicas, en los próximos diez o quince días no habrá cambios», avanza Roi Fernández, director de Augas de Galicia. Recuerda las fuertes precipitaciones de hace dos semanas, cuando los caudales mejoraron y pasaron de estar cerca del ecológico a multiplicarse por dos. «Pero si llueve en días sueltos, como está pasando ahora de vez en cuando, esas precipitaciones, entre la evaporación por las temperaturas altas y lo que ya va al terreno, no acaba llegando hasta dentro de un tiempo al río y no se acaba percibiendo en lo que llega a los embalses y a las captaciones».

Para entender por qué los ríos logran mantener un hilo de agua a pesar de la falta de lluvias superficiales, Javier Samper, catedrático de la Universidade da Coruña y coordinador del grupo de investigación de Gestión sostenible de los recursos hídricos y del suelo (Aquaterra), aporta la clave subterránea. El experto recuerda que los caudales bajan en verano dentro de su ciclo natural, pero va más allá: «Hace mucho tiempo que no llueve, pero los ríos llevan agua, y esa es agua que en algún momento se filtró en el terreno, fluyó a través del subsuelo y, gracias a las reservas subterráneas, va descargando en los ríos y mantiene lo que se conoce como el caudal base. Todo eso lleva un tiempo hasta que se manifiesta en los ríos», expone. En ocasiones son solo días —la mayoría—, pero a veces ese flujo subterráneo no descarga en los ríos hasta varios meses después.

La clave de la supervivencia de nuestros ríos está, por tanto, en el subsuelo: «Hay que mirar también a lo que tenemos debajo de nuestros pies». Los acuíferos «están ahí», recuerda Samper, «rellenando los huecos del terreno» y convirtiéndose en «un reservorio natural», un embalse subterráneo. «Eso mantiene a los ríos en verano», añade Samper, quien apunta que en Galicia llueven de media unos 2.000 litros por metro cuadrado, y el 10 % de estos alimentan las aguas subterráneas. «Puede parecer poco, pero mantiene el caudal base de los ríos y garantiza que tengamos unos acuíferos. Tenemos una gran cantidad de agua subterránea. La gente desconoce que en Galicia tenemos el 20% de todas las aguas subterráneas de España».

Sigue la alerta

Hay dos factores, apunta Roi Fernández, que contribuyen a aliviar la situación. Por un lado, la caída de la demanda de agua relacionada con la estacionalidad del turismo. Y, por otra parte, el esperado descenso de las temperaturas que evitará la evaporación. De ahí que los embalses, «los pulmones de almacenamiento» del sistema, registren ahora una reducción en sus niveles inferior al 2 % semanal. Hasta hace unos días, derivado del consumo estacional del verano y el calor, esa reducción era de dos puntos y medio. «Nos da un poco más de margen de maniobra», asegura.

«Continuamos llevando seguimiento y estamos en tensión continuada, pero sin llegar a la alarma», continúa el responsable de Augas de Galicia. La Xunta mantiene desde hace más de un mes la situación de alerta por escasez de agua en los sistemas del río Lérez, en Pontevedra, y del río Anllóns y Costa da Coruña hasta el límite con Arteixo, así como la aplicación de medidas equivalentes, sin llegar a declararla, en el subsistema de Baiona. Además, están en fase de prealerta varias cuencas. Así, hay 32 concellos afectados por la alerta o por medidas equivalentes y otros 75 en prealerta.

«Por ahora no hay riesgo de llegar a la tercera fase, que sería una emergencia en la que centrarnos en cómo resolver el abastecimiento de algún núcleo», dice Roi Fernández.

Un vertido de 400.000 litros de purín que baja a cámara lenta en Tordoia

A cámara lenta. Así baja por los ríos Bustelo, Paradela y Lengüelle el purín que llegó a sus cauces tras el vertido provocado por la rotura de la balsa de una granja en Tordoia que almacenaba 1,3 millones de litros. Fue la noche del lunes, y aunque la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, lo situó este viernes a más de 20 kilómetros, el Concello compostelano no baja la guardia. Porque el Lengüelle desemboca en el Tambre, donde tiene la captación de agua la ciudad: «Nos datos que nós temos de mostras hai lugares onde a porcentaxe de contaminantes supera con moito o que é permitido para que puidese pasar despois á estación de tratamento de auga potable», lo que implicaría su paralización. Es un escenario que desde Augas de Galicia no ven previsible con las actuales condiciones y a la vista de los análisis, que muestran la evolución favorable de la afección a los cauces fluviales. El Gobierno de Santiago, que demanda redoblar las medidas anticontaminación desplegadas que posibilitaron esta mejora, mantiene la supresión de riegos y baldeos y llama a un consumo responsable.

Horacio García, profesor titular de Geografía Física de la Universidade de Santiago, explica cómo se comporta un vertido en una sequía: «Cando os ríos levan moi pouco caudal, calquera vertido adoita ter un impacto maior porque hai menos auga para diluír os contaminantes», que se concentran en poco espacio generando «un tipo de impacto puntual-difuso de avance lento» aguas abajo. La consecuencia: fauna, flora y pequeños organismos del cauce se ven gravemente afectados por la falta de oxígeno y el aumento de carga orgánica con mortandad de especies.