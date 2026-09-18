Picatoste reclama «respeto real» a la independencia judicial: «Admitimos la crítica, pero no los ataques y descalificaciones»

Apertura del año judicial en Galicia, este viernes, en A Coruña. ANGEL MANSO

El año judicial arrancó este viernes en Galicia con la exigencia del presidente del Tribunal Superior de Xustiza, Ignacio Picatoste, de un «respeto real» a la independencia judicial «frente a quienes quieren minar su credibilidad», y pidiendo reformas legales que acoten la «litigación masiva», especialmente en la jurisdicción civil. El magistrado también denunció las graves dificultades del sistema derivadas de una «inadecuada distribución de los escasos medios disponibles» y reclamó «perspectiva y tiempo» para evaluar los efectos de la ley de eficiencia en la Justicia que ha reorganizado la estructura del poder judicial. Lo hizo en la sede del alto tribunal gallego, en A Coruña, donde se estrenó la fiscala superior de Galicia, Carmen Eiró, y al que acudieron numerosas autoridades, entre ellas, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, o el conselleiro de Xustiza, Diego Calvo.

El presidente del TSXG manifestó ya al inicio de su intervención el malestar de los jueces gallegos frente a quienes quieren «usurpar» las funciones, «difuminar» las competencias o «minar» la credibilidad del sistema judicial: «La judicatura de Galicia, como la del resto de España, se mantiene firme y serena en el ejercicio de su función constitucional de administrar recta e imparcial justicia y de promover y defender los derechos de la ciudadanía, en un marco de unidad jurisdiccional».

Picatoste hizo suyas las declaraciones de la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, la semana pasada en Madrid, con motivo de la apertura del año judicial, cuando cuestionó las críticas del Gobierno al lawfare del sistema judicial: «Si esas descalificaciones proceden de quienes ejercen responsabilidades institucionales, la gravedad es mayor». En los últimos días, los ministros Óscar Puente y Óscar López redoblaron sus críticas al sistema judicial con motivo de la suspensión del Supremo al voto de los nacionalizados por la ley de nietos, apuntando a jueces «salvapatrias» que actúan como «lobos solitarios» y a una operación para derribar al Gobierno mediante métodos «no democráticos».

«Los jueces podemos incurrir en errores en la aplicación del Derecho. No somos infalibles», reconoció Picatoste, recordando que el ordenamiento jurídico establece un amplio sistema de recursos en España para revisar las resoluciones y, en su caso, corregirlas. «Admitimos la crítica, estamos sometidos a ella», continuó, «pero no los ataques y descalificaciones personales o colectivas». El presidente del TSXG reprobó al Gobierno, aunque sin llegar a mencionarlo, por «difundir por sistema sospechas o descalificar decisiones en función de su discrepancia o coincidencia con los intereses de quien las realiza». «Sin una justicia independiente no hay Estado de Derecho y, en último término, es a ella en su conjunto a la que corresponde su defensa», resaltó.

Picatoste se refirió también a la transformación organizativa y, sobre todo, a los «cambios relevantes» derivados de la implementación de la ley de eficiencia hace más de un año. Ante el descenso temporal en la entrada de nuevos asuntos motivado por los recientes requisitos de acceso a la vía judicial, pidió cautela: «Necesitamos perspectiva y tiempo para evaluar sus efectos» y comprobar de forma continuada «si estamos ante una modificación estructural de la litigiosidad o ante un fenómeno coyuntural». A este período de adaptación y evaluación se suman otros grandes desafíos para los tribunales, como la necesidad de hacer frente a los «cambios en las formas de delinquir y de relacionarse, especialmente vinculados al entorno digital, las redes sociales y las nuevas herramientas de inteligencia artificial». Por ello, recalcó la obligación de «aprovechar las ventajas que ofrece» la nueva ley, sin olvidar «corregir las deficiencias detectadas».

El magistrado incidió en la urgencia de combatir el volumen de litigiosidad y lamentó la «inadecuada distribución de los escasos medios disponibles». Razonó que «no todos los conflictos requieren una solución judicial», y apostó por favorecer vías alternativas mediante el impulso de leyes procesales que« agilicen y simplifiquen» de manera efectiva los procedimientos en todas las jurisdicciones. También apostó por reformas legales que« acoten los supuestos de litigación masiva» que «inundan» los órganos de la jurisdicción civil con «asuntos de escasa importancia» jurídica y económica.

Más de mil casos resueltos al día

Picatoste desglosó los datos de la Memoria Anual del 2025 aprobada por la Sala de Gobierno. Los tribunales de la comunidad resolvieron 378.000 asuntos, lo que equivale a más de mil casos diarios, valoró el juez, que pidió no caer en la «autocomplacencia» después de que el número de casos pendientes se redujesen en un 3,5 %. «La Justicia sigue sin ser lo ágil que nos gustaría», advirtió.

La violencia machista es uno de los ámbitos de mayor preocupación, registrándose en el 2025 una media de 22 denuncias diarias en la comunidad, un aumento del 6,6 % respecto al año previo, y derivó en la adopción de 1.200 órdenes y medidas de protección. A esta problemática se suman las nuevas formas de criminalidad vinculadas al entorno digital y la inteligencia artificial, así como la creciente complejidad de los delitos contra la salud pública, en referencia al narcotráfico, con organizaciones transnacionales dirigiendo operaciones que afectan notablemente a Galicia.

Para afrontar esta carga de trabajo y los nuevos retos tecnológicos, Picatoste insistió en la necesidad de incorporar más recursos humanos y materiales, destacando como prioridad la implantación del sistema de gestión procesal Atenea para reemplazar al obsoleto Minerva. También valoró la creación de 19 nuevas plazas judiciales, aunque avisó de que resultan «insuficientes» para aliviar la saturación de múltiples tribunales de instancia.

Eiró pide proteger a los más vulnerables

La fiscala superior de Galicia, Carmen Eiró, inauguró su primer año judicial con un discurso en el que se centró en la protección de las personas más vulnerables, haciendo especial hincapié en el seguimiento de los menores extranjeros no acompañados reubicados en Galicia tras la crisis migratoria en Ceuta. «As fronteiras administrativas non poden converterse en fronteiras para a protección dun menor», denunció, alertando de un contexto en el que «os problemas son cada vez máis complexos, as fronteiras son cada vez máis difusas e as respostas, necesariamente, teñen que ser máis coordinadas».

En el ámbito estructural, Eiró abordó la ineludible modernización del sistema penal, señalando que la estructura actual sigue asentada en concepciones del siglo XIX. «A implantación dos tribunais de instancia representa unha reforma organizativa de especial importancia, pero esta transformación organizativa debe avanzar de maneira complementaria á necesaria modernización do proceso penal», valoró la fiscala, que defendió la necesidad de que la Fiscalía asuma la dirección de la investigación penal: «Non estamos ante unha reivindicación corporativa. Estamos ante unha cuestión de racionalidade institucional e, sobre todo, ante unha oportunidade para fortalecer as garantías do proceso penal e a calidade do noso Estado de Dereito».

La fiscala reivindicó la presencia de mujeres en el sistema judicial gallego, representando casi el 66 % del cuadro de personal de la Fiscalía de Galicia. «Os teitos de cristal na carreira fiscal vanse rompendo, pero fano con naturalidade, porque son a valía, o compromiso e os méritos os que seguen primando na toma de decisións», analizó Eiró, que pidió que estos techos se rompan «sen artificios, sen concesións e sen que ninguén teña que demostrar máis do que se lles esixe aos demais».

La máxima representante de la Fiscalía advirtió también sobre los graves peligros de la desinformación en el ámbito judicial y alertó sobre las consecuencias de los vacíos comunicativos. «A información oficial debe ocupar o espazo que, sen ela, ocuparán as filtracións, as interpretacións, os rumores ou as fontes non sempre fiables», dijo Eiró, quien planteó destinar recursos a consolidar una Fiscalía que sea percibida como «transparente, fiable, amable e accesible».