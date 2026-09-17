La Guardia Civil caza al presunto autor de dos atracos bancarios en Catoira y Mosteiro

Una agente de la Guardia Civil de Cambados identifica al presunto autor de los dos atracos bancarios en O Salnés Guardia Civil

Varón, de 45 años y vecino de Vilagarcía de Arousa. Estos son los datos desvelados por la Policía Judicial de la Guardia Civil de Cambados acerca del presunto autor de los dos atracos bancarios registrados este mes en la comarca arousana en el plazo de tan solo dos semanas; el día 2, en Catoira, y este miércoles, 16 de septiembre, en una sucursal de Mosteiro, en el concello de Meis, con un botín conjunto de 21.000 euros. Este último golpe, de nefastas consecuencias para el presunto delincuente, por cuanto dio pie a su detención y paso a disposición judicial de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vilagarcía de Arousa Plaza Número 2.

Los agentes encargados del caso atribuyen al individuo la presunta autoría de cinco delitos: dos robos con violencia e intimidación con arma de fuego, dos delitos por tenencia ilícita de armas, y un quinto contra la seguridad vial por conducir sin haber obtenido el permiso de circulación correspondiente.

La investigación policial determina que el detenido es la persona que el miércoles 2 de septiembre salió de una entidad bancaria de Catoira con 18.000 euros en efectivo obtenidos mediante amenazas a los presentes con un arma de fuego, huyendo del lugar de los hechos a bordo de una motocicleta.

Las pesquisas y el análisis de pruebas del equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Cambados permitieron una rápida identificación plena del presunto atracador. Tras no poder localizarlo con los datos disponibles sobre sus lugares de tránsito y parada, el instituto armado emitió un señalamiento policial para su inmediata detención.

Justo dos semanas después, un segundo atraco, esta vez en una sucursal en Mosteiro, de donde se sustrajeron 3.000 euros, aceleró el cerco sobre el sospechoso. Apenas unas horas después del segundo golpe, agentes de la Policía Nacional de Vilagarcía avistaron al presunto delincuente en la capital arousana, informando a los investigadores. Los números de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Cambados encargados del caso activaron de inmediato un dispositivo de cerco y localización junto a efectivos del área de Seguridad Ciudadana del cuartel cambadés y varias patrullas de la comisaría de la Policía Nacional de Vilagarcía. La coordinación entre los dos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado permitió la captura del sujeto en menos de una hora desde su avistamiento.