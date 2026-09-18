Los gallegos podrán prohibir el acceso a sus cuentas digitales tras su muerte incluso a sus herederos
SANTIAGO
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Podrán nombrar albaceas específicos con capacidad para administrar incluso los bienes en la red que tengan valor económico19 sep 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Una de las principales novedades de la propuesta de reforma de la Lei de Dereito Civil de Galicia es la regulación del patrimonio digital, que se trata de forma específica entre los artículos 220 y