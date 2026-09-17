Vota y opina: ¿Qué te parece que el Sergas informe de los costes de la atención médica en su aplicación?

Aplicación Sergas Móbil

La aplicación sanitaria del Sergas, E-Saúde, tiene desde este jueves un apartado donde, quién lo desee, podrá informarse del coste aproximado de los recursos sanitarios que ha utilizado, basado en precios públicos de referencia fijados en las tarifas que marca el Decreto 56/2014 del 30 de abril, utilizadas por el Servicio Galego de Saúde para facturar los servicios a mutuas, aseguradoras o personas sin derecho a asistencia sanitaria gratuita.

Desde E-Saúde aclaran que esta información es «una estimación del coste que tiene para el sistema público de salud la atención sanitaria que recibe» y que tiene una finalidad «exclusivamente informativa y de transparencia». «No es una factura, no recibirá ningún cobro, y no modifica su derecho a la asistencia ni la aportación que realiza en la farmacia», incide.

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