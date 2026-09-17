El terreno quemado en España en lo que va de año triplica la media anual

Imagen del incendio de Quiroga de este fin de semana CARLOS CORTÉS

La superficie forestal quemada en España en lo que va de año se eleva roza las 297.000 hectáreas (concretamente, 296.815). Esto es unas 3,4 veces más que la media anual del país desde el año 2006, según los datos difundidos por el Sistema Europeo de Información Sobre Incendios Forestales (EFFIS). La media anual de terreno calcinado entre los años 2006 y 2025 en España se cifra en 87.212,80 hectáreas, por lo que el dato actualizado triplica de largo ese promedio.

Eso sí, conforme al citado portal, que emplea una metodología basada en estimaciones a partir de imágenes tomadas por satélite, el dato de este 2026 es un 22,6 % menor que el registrado durante el mismo período del año pasado , cuando el total destruido por las llamas abarcó 383.722 hectáreas.

Otro de los datos destacados es que en la última semana, hasta el 16 de septiembre, el terreno calcinado en el país aumentó en 251 hectáreas, al subir de 296.564 a 296.815 hectáreas. En España, entre otras emergencias, los servicios de extinción trabajan ahora en Quiroga (Lugo), en un incendio que comenzó el martes a las 15:25 horas en la parroquia de Pacios da Serra. Según el alcalde del municipio afectado, este fuego está prácticamente estabilizado, tras arrasar unas 360 hectáreas de superficie y haber obligado a la Consellería do Medio Rural de Galicia a decretar este miércoles durante unas horas la situación 2 de alerta.

También se está trabajando en el incendio declarado el pasado domingo en la zona de Benahavís (Málaga), después de que parte del fuego se reactivara y quedara estabilizado desde el lunes, pero no controlado.

Casi 670.000 hectáreas calcinadas en Europa

En cuanto a los datos a nivel europeo que proporciona EFFIS, la superficie total calcinada en el continente hasta el 16 de septiembre asciende a 668.035 hectáreas, casi el doble de la media desde el 2006, que fue de 346.567,40 hectáreas. Ese dato es alrededor de un 33,85 % menor que el registrado en 2025, de 1.009.828 hectáreas.

Los datos difundidos por EFFIS se apoyan en imágenes tomadas vía satélite que deben ser confirmadas sobre el terreno y no siempre coinciden exactamente con las cifras que divulga el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), que cifró la pasada semana la superficie forestal quemada en 271.658 hectáreas.