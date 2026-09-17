Las particularidades del derecho gallego: legítima al 25 %, pactos sucesorios y contratos de vitalicio
SANTIAGO
GALICIA · Exclusivo suscriptores
La normativa autonómica es «muy potente» en materia sucesoria y se aplica de forma «muy intensa» porque «la gente lo entiende, los juzgados lo aplican y los notarios lo usan en su trabajo»18 sep 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El director xeral de Xustiza, José Tronchoni, destaca dos características del derecho civil de Galicia. La primera es su «muy potente» normativa de sucesiones, con figuras como los pactos sucesorios, propias de la comunidad, que