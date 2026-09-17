Nueve de cada diez conductores en España suspendería hoy el examen teórico

Alumnos realizando el examen teórico en la sede de la DGT en Ourense, en una imagen de archivo. DGT

Nueve de cada diez conductores, es decir, unos 26 millones de personas en España, suspenderían el examen teórico de conducir si tuvieran que hacerlo hoy, al cometer más de tres errores en las preguntas de un test actualizado. Los fallos se darían sobre todo en las cuestiones relacionadas con las motocicletas y las señales. Esta la principal conclusión de un estudio de la Fundación Línea Directa junto con Fesvial y Etrasa presentado este jueves tras someter a 1.700 conductores de toda España a este experimento, realizar examen teórico de conducir bajo las pautas y contenidos actuales.

Tras la prueba, en la que respondieron a 30 preguntas tipo test con tres opciones de respuesta y un límite máximo de tres errores para aprobar, solo el 8 % de los participantes consiguió superar con éxito la prueba. Trasladado este dato al parque total de conductores con carné en España, esto supondría que más de 26 millones de conductores que hoy pueden circular con su permiso en vigor no aprobarían hoy el carné teórico. Así lo ha resaltado Mar Garre, directora general de la Fundación Línea Directa, en la presentación de las conclusiones de este estudio.

Según la prueba experimental, un 8,1 % de los participantes aprobó, es decir tuvo entre cero y tres fallos. Otro 75,4% lo suspendió con hasta diez errores y un 16,5 % acabó el examen cometiendo más de diez fallos. En definitiva, 92 de cada decir cien conductores participantes no superaron la prueba. Además, el número de suspensos con más de diez errores duplica a la cifra de aprobados y equivaldría a 4,7 millones de conductores actuales, de poder extrapolarse.

Preguntas de señales y motos, los fallos más recurrentes

Entre los principales errores a la hora de cumplimentar el examen destacan las preguntas relacionadas con motos y ciclomotores (63 %) y con la señalización (30 %). Por ejemplo, en una pregunta de este test sobre la señal a la que debe obedecer un motorista en una intersección, la mayoría no ha respondido a la opción correcta, que sería el semáforo.

De forma incorrecta han respondido también a la cuestión planteada sobre si un agente puede realizar a un conductor a una segunda prueba de alcohol después de que en un primer test no haya superado la tasa. La mayoría contestaron que no, cuando la acertada es sí: el agente puede hacer un nuevo test de alcoholemia si considera que el conductor muestra evidentes signos de embriaguez.

Por comunidades, Canarias (95,9 %), Extremadura (95,7 %) y Aragón (94,8 %) presentan los mayores porcentajes de suspensos en el examen frente a Galicia (87,1 %), Asturias (88,3 %) y Cataluña (89,8 %), con las menores cifras.

Más edad, más suspensos

A mayor edad, revela el informe presentado, más suspensos. Casi el 90 % de los conductores de 18 a 30 años no lo aprobaría, un porcentaje que se eleva al 9 2% entre el colectivo de entre 44 a 55 años y que supera el 94 % entre los mayores de 55 años.

Con todo, según datos oficiales de la Dirección General de Tráfico (DGT), incluidos en el estudio, los ciudadanos con más de 10 años de carné son el 64,6 % de los conductores implicados en accidentes con víctimas siendo el 82 % del censo de conductores. Por su parte, los conductores noveles (0-1 años de carné) son el 7,6 % de los implicados, cuando representan el 4% del censo.

«Así como vemos que en el teórico, probablemente, los mayores son los que sacan peor nota, en el práctico a la hora de la conducción real vemos que la experiencia sí que es un grado y aquellos conductores más mayores tienden a tener una conducción más segura y con menos accidentes», añade Mar Garre.

El estudio advierte también de que el 82 % de los conductores obtuvieron su carné hace más de una década, que el 77 % no ha recibido ninguna formación desde que obtuvo el permiso, mientras que solo en el último año se han implantado o actualizado alrededor de 130 señales de tráfico.

«Los resultados del test demuestran que aprobar el carné no puede ser el punto final de la formación vial. Las normas cambian, aparecen nuevas formas de movilidad y, con el paso del tiempo, muchos conocimientos se olvidan. Resulta imprescindible, por tanto, consolidar una cultura de actualización y aprendizaje continuo que nos permita mantener nuestros conocimientos al día que contribuya a una conducción más segura», ha defendido Garre.

En este sentido, el 84 % de los españoles considera necesario reciclar los conocimientos de conducción: un 32 % propone seguirla cada 10 años y un 39 % exigirla a partir de una determinada edad. Entre los contenidos teóricos que los conductores consideran más urgentes reciclar se encuentran la actualización de las nuevas normas de tráfico (67 %) y la interpretación e identificación de señales (32 %). En el ámbito práctico, los conocimientos más demandados son la reacción ante imprevistos y emergencias (41%) y la conducción con fenómenos meteorológicos adversos (35%).

Además, al preguntar a los 1.700 conductores participantes en el experimento su opinión sobre el examen de conducir, la mayoría (el 80 %) señaló que es muy caro, casi un tercio reconoció que cuando lo obtuvieron no se sentían preparados y la mitad opinó que el práctico era más difícil.

Por último, la mitad de los encuestados no son partidarios de que se pueda conseguir el permiso de conducir a los 17 años, ni siquiera bajo la modalidad de conducción acompañada.