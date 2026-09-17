José Tronchoni Albert: «A veces el deudor desconoce lo que debe y pasa a los herederos»

Xosé Vázquez Gago
Xosé Gago SANTIAGO / LA VOZ

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El director xeral de Xustiza de la Xunta, José Tronchoni Albert.
El director xeral de Xustiza de la Xunta, José Tronchoni Albert. Sandra Alonso

El director xeral de Xustiza afirma que la reforma de la ley gallega aliviará la «amplísima complejidad» de los asuntos que van a los juzgados de lo civil

18 sep 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

José Tronchoni Albert (Picasent, Valencia, 1965) es director xeral de Xustiza desde el 2022. Afirma que la reforma de la ley de derecho civil de Galicia del 2006 es necesaria para adaptarla a los tiempos:

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