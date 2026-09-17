La huella de la religión en Galeuzca: el origen conservador de los tres nacionalismos

Xosé Luis Barreiro Rivas
Xosé Luis Barreiro Rivas

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Artur Mas abraza a Beiras antes la mirada del vasco Josu Jon Imaz antes de presentar una candidatura conjunta a las europeas.
Artur Mas abraza a Beiras antes la mirada del vasco Josu Jon Imaz antes de presentar una candidatura conjunta a las europeas. PACO RODRIGUEZ

Estos movimientos surgieron como respuesta a los cambios políticos, económicos y sociales del liberalismo que trajo la segunda revolución industrial en Europa

18 sep 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Los tres nacionalismos nacidos en España durante el siglo XIX tenían un origen y una expresión ideológica radicalmente distinta a los nacionalismos actuales, hasta el punto de que relacionar el nacionalismo de Risco y Otero

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