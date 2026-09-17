La huella de la religión en Galeuzca: el origen conservador de los tres nacionalismos
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Estos movimientos surgieron como respuesta a los cambios políticos, económicos y sociales del liberalismo que trajo la segunda revolución industrial en Europa18 sep 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Los tres nacionalismos nacidos en España durante el siglo XIX tenían un origen y una expresión ideológica radicalmente distinta a los nacionalismos actuales, hasta el punto de que relacionar el nacionalismo de Risco y Otero