La huella de la religión en Galeuzca: el origen conservador de los tres nacionalismos

Artur Mas abraza a Beiras antes la mirada del vasco Josu Jon Imaz antes de presentar una candidatura conjunta a las europeas. PACO RODRIGUEZ

Los tres nacionalismos nacidos en España durante el siglo XIX tenían un origen y una expresión ideológica radicalmente distinta a los nacionalismos actuales, hasta el punto de que relacionar el nacionalismo de Risco y Otero