Galicia, la segunda comunidad autónoma «máis segura» de España en este momento

Coches de la Policía Nacional en Ferrol, en una fotografía de archivo. JOSE PARDO

El Ministerio del Interior ha publicado esta mañana el balance trimestral de criminalidad, con datos de enero a junio. Aunque todavía es provisional, todo apunta a que Galicia se consolida como la segunda comunidad autónoma «máis segura» de España, solo por detrás de Extremadura. Esa es, al menos, la conclusión a la que ha llegado el delegado del Gobierno, Pedro Blanco.

Para sostener esa afirmación se ha basado en la tasa de criminalidad: el resultado de dividir los datos de infracciones en ese periodo con la población total. En Galicia, son 35,3 infracciones penales por cada 1.000 habitantes en territorio gallego, frente a los 50,5 de la media nacional.

La tasa de criminalidad mezcla delitos muy distintos, desde hurtos a asesinatos. Por ejemplo, la ciberdelincuencia ha descendido un 1,9 % respecto al mismo periodo del año anterior, pero la criminalidad convencional, la analógica, ha aumentado un 0,5 %.

Dentro de Galicia, no todas las provincias tienen la misma tasa. La de Lugo es la más baja (29,4), seguida de la de Ourense (31,3), después Pontevedra (35,2) y, la más alta, la de A Coruña (38,2).

En cualquier caso, los datos son buenos y los delitos son menos en casi todas las categorías. Los relacionados con la riña tumultuaria descendieron un 1,8 %, los que van contra la libertad sexual, un 4,1 %, los robos con violencia e intimidación un 8 % y los homicidios en grado de tentativa —los que no llegaron a consumarse, aunque se intentó— lo hacen un 37,1 %, porque pasan de 35 a 22.

Los delitos que aumentaron, sin embargo, son las agresiones sexuales con penetración —que pasaron de 91 de enero a junio de 2025 a 92 en el periodo de este año—, los robos con fuerza en domicilios (12,3 %), la sustracción de vehículos (7,3 %) o el tráfico de drogas (3, 8 %).

El delegado del Gobierno, Pedro Blanco, achacó el logro de tener una de las tasas de criminalidad más bajas de España al refuerzo de agentes de seguridad en territorio gallego. En este momento, señalan desde la delegación, hay 8.929 policías nacionales y guardias civiles en Galicia, 581 más que en 2019. Ha señalado que los datos de criminalidad «son el resultado de su profesionalidad y su compromiso diario con la ciudadanía» y se ha comprometido a traer «más personal» y «más recursos» para mantener los buenos datos.