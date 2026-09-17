Los costes de la atención médica ya pueden verse en la app del Sergas: 69 euros por consulta en atención primaria y 107 en hospitalaria

Datos económicos en la app del Sergas de un particular este jueves M. P.

Los gallegos ya pueden conocer el coste teórico de la atención sanitaria que reciben a través del Servizo Galego de Saúde (Sergas), simplemente accediendo a la aplicación Sergas Móbil. En un simple vistazo, el usuario puede comprobar, por ejemplo, que por acudir a una consulta en primaria se imputan 69 euros, coste que sube hasta los 107 euros por una consulta de enfermedad en atención hospitalaria.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció el lunes tras la reunión semanal de su consejo que la aplicación incorporaría esta nueva funcionalidad, y este jueves ya están disponibles los primeros datos, que se irán completando en las próximas semanas con la información sobre más servicios.

Para hacerlo, una vez dentro de la app, hay que acceder al apartado E-Saúde (requiere certificado digital, como por ejemplo Chave 365), y pinchar sobre Información económica de mi atención sanitaria. Se despliega entonces un contenido con los recursos sanitarios utilizados por el usuario y el coste estimado de los mismos, basado en precios públicos de referencia fijados en las tarifas que marca el Decreto 56/2014 del 30 de abril, utilizadas por el Sergas para facturar los servicios a mutuas, aseguradoras o personas sin derecho a asistencia sanitaria gratuita.

Por el momento se incluirá la actividad en atención primaria (consultas médicas, de enfermería, extracciones de sangre para analíticas...), actividades ambulatorias de atención especializada en hospitales o centros de especialidades (consultas, pruebas diagnósticas, exploraciones y otras actuaciones que no requieran ingreso), asistencia prestada en servicios de Urgencias y PAC, y también la dispensación de medicamentos en farmacias.

Así es posible comprobar, por ejemplo que la atención de una urgencia hospitalaria que no requiera ingreso supera los 361 euros, mientras que acudir de un Punto de Atención Comunitaria (PAC) se valora en casi 257 euros. En un centro de salud, la primera consulta médica se marca en 69 euros y las sucesivas en casi 35, mientras que la consulta de enfermería se cuantifica en 14,52. Si la enfermera o enfermero se desplazan a domicilio y requiere pruebas, ese coste se eleva a casi 55 euros.

La visita de ginecología en centros de orientación familiar se valora en casi 146 euros, y las clases de preparación pre y post parto supera los 340. Las intervenciones quirúrgicas ambulatorias van desde los 102,74 y los 127,30 euros.

La aplicación aclara que esta información es «una estimación del coste que tiene para el sistema público de salud la atención sanitaria que recibe» y que tiene una finalidad «exclusivamente informativa y de transparencia». «No es una factura, no recibirá ningún cobro, y no modifica su derecho a la asistencia ni la aportación que realiza en la farmacia», incide.