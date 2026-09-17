De Asturias a Ourense para trabajar como enfermera especialista: «Mi idea es quedarme, estamos muy contentos aquí»

Marta Fernández, a la derecha, trabaja en el centro de salud de A Ponte, en la foto con Antía Cabaleiro, que está haciendo prácticas con ella Miguel Villar

Marta Fernández del Río (1992) estudió Enfermería en Asturias mientras trabajaba como fisioterapeuta, y al terminar empezó a preparar el examen EIR. Lo hizo con una idea clara, tratar de conseguir una plaza para hacer la especialidad de enfermería familiar y comunitaria en Ourense. Habían trasladado a su pareja a esta ciudad por motivos laborales, así que le pareció un destino para empezar una nueva etapa. «Conseguí un buen número y llegué en mayo del 2022». Forma parte de los cientos de profesionales sanitarios que vienen de otras comunidades, aunque en el caso de la provincia ourensana la cifra es bastante residual, «cuando hice la rotación en el hospital, en general todo el mundo era de aquí, aunque en otras promociones de EIR sí encontré a compañeras de fuera».

Ella decidió quedarse y desde el 31 de mayo del 2024, cuando terminó la residencia, ha estado encadenando contratos de uno, cuatro, seis y ocho meses. Esto no quiere decir que estuviese fija en un centro de salud, sino moviéndose incluso día a día para cubrir bajas, mientras que en verano las estancias se alargaban a los 15 días o al mes para sustituir al personal de vacaciones. En abril de este año, dos años después de convertirse en enfermera especialista, por fin logró una interinidad en el centro de salud de A Ponte, en la capital ourensana. La estabilidad del personal es para Marta esencial. «Cuando hay continuidad los pacientes sienten que eres su enfermera, confían en ti, te preguntan, y eso te ayuda a intentar que cambien conductas alimentarias, que aumenten el nivel de ejercicio físico o dejen de fumar».

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Cuando estudió la carrera no tenía claro qué dirección tomar pero en tercer curso rotó por un centro de salud y su perspectiva cambió totalmente: «eran tres meses y a priori me parecía una barbaridad de tiempo, hasta que llegué. Estuve con una enfermera especialista que controlaba muchísimo y tenía pasión por lo que hacía. En ese momento decidí que quería ser esa enfermera».

El papel de estos especialistas en la atención primaria, más aún en una provincia tan envejecida como Ourense, es fundamental. «Creo además que la enfermera de centro de salud es la que tiene mayor independencia, tienes tus propios pacientes crónicos, tus controles, vacunas, curas... Y después todas las actividades comunitarias que quieras hacer, ahí no hay límite, es lo que te dé tiempo a hacer». Precisamente en este último apartado es donde Marta Fernández cree que cojea Galicia, al menos en comparación con su Asturias natal. «En la parte comunitaria el desarrollo es mayor allí, va avanzado respecto a la comunidad gallega y se hacen muchas más actividades comunitarias, digamos que Asturias encabeza la lista».

El Sergas tiene otras ventajas, como el tener una bolsa específica para su especialidad, es decir, que ni Marta ni sus compañeros trabajan como enfermeros generalistas, sino que lo hacen en atención primaria y en el ámbito de su formación. Ahora, su objetivo es conseguir una plaza fija y por lo tanto más estabilidad, porque las interinidades tienen una duración máxima de tres años y al estar en un centro de salud urbano probablemente su vacante vuele en el próximo proceso selectivo, «tengo 34 años y me apetece un poco de estabilidad, aquí me levanto todos los días y sé que voy el centro de salud de A Ponte, conozco a mis compañeros y a los pacientes. Estar un día en Xinzo, otro en Coles, un día de mañana y otro de tardes... es realmente diferente», admite.

¿Volver a Asturias quizás? «No. Estamos muy contentos aquí. Nos encanta la provincia, la ciudad y la gente. La idea es quedarnos», concluye esta profesional.

Movilidad

Aunque Ourense recibe a enfermeras de otras autonomías —en muchos casos para hacer los dos años de especialidad EIR— y despide a otras, es la provincia gallega con menor movilidad entre autonomías. En 19 meses —de enero del 2025 a julio del 2026— llegaron 35 y se fueron 19, muy lejos de A Coruña y Pontevedra, e incluso de Lugo. En la primera de ellas, por ejemplo, durante el mismo período llegaron de otras autonomías 198 profesionales.