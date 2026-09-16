La Xunta reclama al Gobierno central la apertura completa del Pazo de Meirás

Visita al pazo con motivo del 175 aniversario del nacimiento de Pardo Bazán. ANGEL MANSO

La Xunta volvió a pedir al Gobierno central la apertura total del Pazo de Meirás a la ciudadanía, en coincidencia con la conmemoración del 175 aniversario del fallecimiento de Emilia Pardo Bazán. Durante un acto de homenaje, que se celebró este miércoles en el propio recinto situado en Sada, el director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, instó al Ejecutivo estatal a agilizar los trámites pendientes. El representante autonómico subrayó la incomprensión de su gabinete ante la existencia actual de zonas restringidas al público, tras el tiempo transcurrido desde el cambio de propiedad.

«Desde o Goberno galego lamentamos que, transcorridos case seis anos desde a recuperación por parte do Estado da súa titularidade, aínda non se poidan visitar todos os espazos», advirtió. Más allá de los permisos de acceso, el director xeral incidió en la necesidad de acometer mejoras previas en la infraestructura antes de su apertura total. Lorenzo recordó que, por su condición de Bien de Interés Cultural (BIC), el propietario tiene la estricta obligación legal de conservar y mantener el patrimonio de manera adecuada. Por ello, exigió al Estado la ejecución de las reformas pertinentes para asegurar la protección del inmueble y de los asistentes, al señalar la urgencia de realizar «as obras necesarias no inmoble co obxecto de garantir tanto as boas condicións do edificio, como a seguridade dos visitantes».

Lorenzo reiteró la voluntad de la Administración autonómica para asumir la gestión del Pazo de Meirás en el futuro, siempre bajo la premisa de su entrega con plenas garantías y sin desperfectos. La asunción de esta responsabilidad quedaría condicionada a que el Ejecutivo central asegure «que todas as estancias están nun estado óptimo para abrilas ao público».

El representante autonómico avanzó la elaboración de un nuevo Plan director de usos, un texto que actualizará el documento preliminar que presentó la Xunta en el año 2020. Este proyecto museográfico y de gestión buscará el máximo rigor y detalle con el pasado del edificio «co obxecto de que abranga á totalidade da historia do Pazo de Meirás, incluíndo tanto o legado de Emilia Pardo Bazán como o proceso polo se converteu en propiedade do ditador».