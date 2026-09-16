Pablo J. Rañales: «O amor é o motor do noso tempo»
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«Aposto polo terror para falar de medos colectivos e doenzas como as da saúde mental», di o escritor criado en Mugardos, que acaba de publicar a novela «Espigas queimadas»17 sep 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
No seu brazo dereito, Pablo J. Rañales leva tatuada a seguinte palabra: «Sobrevive». Todo un símbolo dun tempo convulso no que unha das novas estrelas da narrativa galega navega con humor e intelixencia. Criado en