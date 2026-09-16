Un ritual satánico, entre los ataques religiosos en Galicia

La cruz de Xiabre apareció arrancada en junio de 2025 y es una de las agresiones que recoge el informe.

Un brazo de ángel arrancado de una imagen, un rosario y un pequeño caldero de agua bendita. La Guardia Civil encontró esos indicios en abril del 2025, después de que alguien entrase en la iglesia de Santo Isidoro de Posmarcos, en A Pobra do Caramiñal. Los autores habían dejado intactos objetos de mayor valor económico, pero se habían llevado varias piezas religiosas y habían mutilado una figura de la Purísima. La posibilidad de que el robo estuviera relacionado con un ritual satánico apareció entonces en la investigación.

El caso fue incluido en el informe de 2025 del Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia, que se publicó este miércoles y que recoge 13 agresiones registradas en Galicia de las 306 que se produjeron en España.

La más grave que plasma el documento, sin embargo, ocurrió el 2 de septiembre del año pasado en la calle O Lugar da Fonte, de Tui. Un hombre «de entre 45 y 55 años» amenazó con un cuchillo a un grupo de testigos de Jehová que se encontraban ofreciendo información sobre su confesión en un puesto portátil. “Empezó a gritar y a amenazarnos con sacar un cuchillo y cortarnos la garganta”, dejó por escrito en la denuncia uno de los agredidos.

Al margen de ese episodio violento, la mayoría de ataques se produjeron a través de actos vandálicos. El 17 de febrero, la capilla de la Virgen de los Remedios de San Cibrao das Viñas (Ourense) amaneció con pintadas en su exterior. El caso fue especialmente doloroso porque los autores, no conformes con ofender al párroco de la localidad, quisieron ampliar el alcance de su agresión y se ensañaron con los grandes escritores ourensanos, como Eduardo Blanco Amor o el poeta José Ángel Valente, al escribir «vendecido» [sic] en una de las puertas.

Menos sutiles fueron los vándalos de Tremodeo, que en lugar de agraviar a través del sutil arte de la palabra escrita, hicieron uso de sus habilidades pictóricas para atacar al credo mayoritario en España. «La fachada de la capilla de Nuestra Señora de los Remedios apareció con una pintada de los genitales masculinos realizada con espray», denuncia el informe. Los responsables, a cierre de esta edición, siguen siendo «desconocidos».

Ofensas políticas

De las 13 agresiones que recoge el informe, tres van dirigidas desde el partido nacionalista gallego y sus exigencias de secularizar ciertas instituciones. «El BNG se quejó, en una pregunta parlamentaria de que el Centro de Formación Profesional realizara una imagen de la Virgen del Carmen que cedió al Gobierno de Galicia», protesta el Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia en el informe.

En el documento tampoco perdonan cuando el diputado nacionalista Nérsor Rego pidió la retirada de la cruz del Castro de Vigo por haber sido erigida por la dictadura franquista como monumento de exaltación a los caídos del bando sublevado. Ni tampoco pasan por alto cuando, en una pregunta parlamentaria, Ariadna Fernández y Olalla Rodil, ambas del BNG, se quejaron de que algunas ordenes religiosas, como los Terciarios Franciscanos Capuchinos o las Hermanas Terciarias, gestionen centros de protección a la infancia y a la adolescencia. A ellas, además, les reprochan en el informe que, durante su comparecencia, cometieran el error de decir que el estado español es «laico» y que un hecho así «no tiene cabida». «España es un país aconfesional, no laico», les corrigieron.