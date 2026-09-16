Pontón pide la dimisión del conselleiro José González por la contratación de dos personas sin papeles en la bodega de su hermano

Xunta

La oposición redobla su ofensiva contra el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, después de que ayer negase cualquier vinculación con la bodega Casal de Armán, gestionada por la filial Viña Campinas SL, que recibió una sanción de Inspección de Trabajo al detectar la contratación de dos inmigrantes sin papeles para trabajar en la vendimia del 2025. El responsable autonómico aseguró que no participa en la gestión de la compañía ni en la contratación de personal, ya que cesó de cualquier cargo en la entidad en el 2018 para entrar en el Gobierno gallego como responsable de Medio Rural, y defendió que la contratación se debió a un error derivado de la «boa fe» de confiar en una empresa de trabajo temporal (ETT) para su incorporación. Además, argumentó que la bodega denunció a los temporeros por usurpación de identidad al detectar que no coincidían con el listado legal proporcionado por la ETT.

Las explicaciones son insuficientes para BNG y PSdeG. La portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, pidió la dimisión o el cese del titular de Empleo, argumentando que quien debe velar por la legislación laboral no puede estar vinculado a su incumplimiento. «É un feito gravísimo que a empresa familiar do conselleiro que debe de velar polo cumprimento da lexislación laboral incumpra e que, ademais, por riba, pretenda botarlle a culpa a eses traballadores, algo que non podemos permitir e que me parece unha obscenidade ante a que non podemos mirar para outro lado», denunció.

La líder de la oposición instó al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a dar la cara tras conocerse la sanción a la bodega. «A única decisión que estamos agardando é ou a súa dimisión ou o seu cese por parte do señor Rueda que non pode seguir escondido ante un tema tan grave», expuso. También esta mañana, el conselleiro de Presidencia de la Xunta, Diego Calvo, consideró que «xa está todo respondido» en relación a este asunto al dar por buenas las explicaciones de González.

El PSdeG anunció este miércoles una batería de doce preguntas y una proposición no de ley para forzar la comparecencia del conselleiro en el Parlamento autonómico, solicitando también la relación detallada de todas las ayudas públicas recibidas por la bodega desde el 2009. La diputada socialista Carmen Rodríguez Dacosta, a través de un comunicado, exigió saber si los operarios estaban dados de alta y tenían cobertura ante posibles accidentes, recordando que el dirigente debe dar explicaciones por su cargo institucional y no por sus lazos personales: «No Parlamento non se lle pregunta como irmán, senón como conselleiro de Emprego». «Primeiro pedimos explicacións. Se as que dea no Parlamento non convencen, esixiremos responsabilidades», añadió.

Denuncia a los trabajadores

Al detectar que los temporeros en las viñas no coincidían con el listado legal proporcionado por la ETT, la bodega denunció inmediatamente a los trabajadores ante las fuerzas de seguridad por usurpación de identidad, explicó el martes José González. Así, el conselleiro recalcó que la denuncia no es contra la ETT, sino «contra os temporeiros que usurparon a identidade daqueles que estaban legalmente contratados». El titular de Emprego de la Xunta subrayó que la Inspección de Trabajo determinó que no existían circunstancias agravantes ni intención de fraude ni explotación, fijando la sanción en su grado y cuantía legal mínima, de 10.001 euros por trabajador.

Tanto Viña Campinas SL como Casal de Armán son parte del grupo encabezado por Rectoral de San Andrés SL, en el cual aparece el hermano del conselleiro, Juan Luis González Vázquez, como administrador único en el Registro Mercantil. La empresa Viña Campinas respondió este martes que «non contratou para ningunha tarefa, promoveu nin consentiu a incorporación de persoas en situación administrativa irregular». «De feito, presentou unha denuncia para que se investigase o sucedido un día durante a vendima do ano pasado, en liña coa vontade da empresa de esclarecer estes feitos e colaborar coas autoridades», añaden.

«A empresa asumiu a sanción e reforzou inmediatamente os seus procedementos internos, incorporando un contraste presencial final da identidade dos traballadores coa documentación previamente recibida da ETT, para evitar que unha situación semellante puidera repetirse», advierten.